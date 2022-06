Eigentlich steht die US-Musikerin Lizzo für Toleranz und Inklusivität. Doch in ihrem neuen Hit "Grrrls" tauchte ein Wort auf, das vielen Fans missfiel, da es üblicherweise als Beleidigung für Menschen mit einer bestimmten Behinderung gebraucht wird.

Die erfolgreiche US-Musikerin Lizzo, gebürtig Melissa Viviane Jefferson, weiß, wie es ist, sich mit Ausgrenzung und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Die 34-Jährige wiegt mit etwa 140 Kilo deutlich mehr als die meist gertenschlanken Musikerinnen in den Charts. Und trotz ihrer Beliebtheit sieht sie sie sich deshalb häufig mit Beleidigungen konfrontiert. Wirklich etwas auszumachen scheinen Lizzo die Hater-Kommentare aber nichts: Die Musikerin tritt stets selbstbewusst, stark und oft in sexy Outfits auf, sie engagiert sich feministisch und kämpft für mehr Body Positivity.

Genau dafür lieben sie viele Fans – die allerdings aufhorchten, als am Freitag Lizzos neue Single "Grrrls" erschien. Denn in dem Song nutzt sie das Slang-Wort "spaz", das ähnlich wie der im Deutschen ebenfalls unangebrachte Begriff "Spasti" oft gedankenlos als Beleidigung verwendet wird, eigentlich ja aber für eine Behinderung steht. Die Fans waren alles andere als glücklich, dass die HipHop-Künstlerin so ein diskriminierendes Wort in ihrem Song benutzt hatte.

Lizzo kämpft eigentlich stets für Toleranz

Nachdem Lizzo über Social Media von vielen Fans darauf aufmerksam gemacht wurde, und viele ihr erklärt hatten, warum der Begriff problematisch ist, reagierte die 34-Jährige vorbildlich – und schnell. Ohne Kosten und Mühen zu scheuen, nahm sie Teile des Songs "Grrrls" kurzerhand neu auf und veröffentlichte den Track in einer überarbeiteten Version neu. Ohne den behindertenfeindlichen Begriff im Text.

"Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es da ein verletzendes Wort in meinem neuen Song 'Grrrls' gibt" schrieb sie in einem Statement. "Ich möchte klarstellen: Keinesfalls bin ich eine Verfechterin verletzender Sprache. Als dicke, schwarze Frau in Amerika habe ich viele beleidigende Worte gegen meine Person gehört und verstehe, welche Kraft solche Begriffe haben können (egal, ob sie absichtlich oder, wie in diesem Fall, unabsichtlich gebraucht werden)."

Schnelle Reaktion der Musikerin

Auf ihre konsequente Reaktion auf die Fan-Kritik ist sie durchaus stolz: "So sieht das aus, wenn ich zuhöre und entsprechend handle", sagt sie. "Als einflussreiche Künstlerin will ich mich dafür einsetzen, den Wandel in der Welt herbeizubringen, auf den ich selbst sehnlich warte." Die betreffende Zeile im Song, in der es darum geht, dass Lizzo – vermutlich während einer Partynacht – etwas zu emotional auf ihre Umgebung reagiert und die Hilfe ihrer Freundinnen braucht, um sie wieder zu beruhigend, lautet jetzt nicht mehr: "Seht ihr diesen Mist? Ich bin ein Spasti, ich werde gleich jemanden ausknocken", sondern "Seht ihr diesen Mist? Haltet mich zurück!"

Quellen: Instagram, "The Guardian"