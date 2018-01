Es war ein umjubelter Auftritt: Helene Fischer startete in der ARD-Show "Schlagerchampions" ins neue Fernsehjahr, begeisterte mit einer aufregenden Performance die Zuschauer im Berliner Velodrom und an den Bildschirmen zuhause. Doch für alle Helene-Fans gab es am Samstagabend eine Schrecksekunde.

Die Schlagerqueen stürzte in ihrem roten Outfit zu Boden. Fotos zeigen, wie Fischer kurz nach dem Ende der Live-Sendung auf der Hauptbühne ausrutscht und hinfällt. Ein Mitarbeiter versuchten die Sängerin noch zu stützen, doch Fischer konnte sich nicht mehr abfangen und stürzte.



"Schlagerchampions": Achtung Glätte - der Auftritt von Helene Fischer

Helene Fischer rutschte auf nassem Boden aus

Was war passiert? Schon während ihres Auftritts in der Show von Florian Silbereisen hatte Fischer Probleme. Zusammen mit Dutzenden Tänzern stand sie in einem Wasserbassin auf der Bühne. Dabei wurde nicht nur Fischer klatschnass, sondern auch der Boden. Beim großen Finale kam Fischer, die in hohen Stilettos auftrat, für einen kurzen Moment ins Straucheln, konnte sich aber noch abfangen.

Dann, als die Kameras bereits aus waren, geschah es. Als Fischer von der Bühne ging, rutschte sie auf dem glatten Boden aus. Wasser, Stanniolpapier und ihre hohen Absätze hatten sich als keine gute Kombination erwiesen. Eine Schrecksekunde für die Sängerin und viele Zuschauer im Saal, die den Sturz sehen konnten.

Glück im Unglück für Helene

Doch Fischer hatte Glück im Unglück. Sie konnte ohne fremde Hilfe das Velodrom verlassen. Entwarnung für alle Helene-Fans: Noch in der Samstagnacht besuchte sie an der Seite von Partner Florian Silbereisen die After-Show-Party. Sie kam mit dem Schrecken davon.

Auch ihre Tournee ist damit nicht in Gefahr. Fischer wird ab morgen wieder mehrere Tage in der Woche auf der Bühne stehen: Helene Fischer setzt am Dienstagabend in Frankfurt ihre "Helene Fischer Live"-Tournee fort, wird danach unter anderem in Bremen, Stuttgart, Oberhausen und Berlin zu sehen sein.