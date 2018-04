Die Sensation kam via Instagram: Auf ihrem Account verkündete die schwedische Popband am Freitagmittag eine Meldung, die viele Musikfans zwei Mal lesen mussten: 35 Jahre nach ihrer Trennung machen Abba wieder zusammen Musik.



"Wir hatten alle das Gefühl, dass es nach 35 Jahren Spaß machen könnte, wieder ins Studio zu gehen", teilten Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad um 13.24 Uhr mit. Das hätten sie getan und es sei gewesen, als "sei die Zeit stehen geblieben". "Es war eine sehr erfreuliche Erfahrung."

Neuer Song von Abba erscheint im Dezember

Das Resultat sind zwei neue Songs. Der erste soll im kommenden Dezember veröffentlicht werden und heißt "I Still Have Faith in You" (Ich glaube noch immer an dich). Den Titel des zweiten Liedes verrieten Abba noch nicht.

❤️ #abbaofficial #abba A post shared by @ abbaofficial on Apr 27, 2018 at 4:11am PDT

Eine Rückkehr auf die Bühne wird es aber nicht geben - zumindest nicht von den echten vier Abba-Mitgliedern. Stattdessen sollen Computeranimationen die Musiker lebensecht ersetzen. Das hatte Ulvaeus bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Computertechniker aus dem Silicon Valley erschaffen Avatare, die wie Abba aussehen und die Songs zum Besten geben.

Avatare ersetzen die echten Abba-Musiker auf der Bühne

Das Ergebnis ist ab Dezember in einer Fernsehshow zu sehen, die vom britischen Sender BBC und vom US-amerikanischen Sender NBC produziert wird. In dieser Show sollen dann auch die neuen Abba-Songs von den Avataren gesungen werden. Ob und wann die neuen Songs auch als Singles veröffentlicht werden, ließ die Band offen. Auch wann die Show in Deutschland ausgestrahlt wird, ist zunächst unklar.

Die legendäre Band hatte sich 1982 getrennt. Der letzte gemeinsame Auftritt fand im Jahr 1986 statt. Abba verkauften mehr als 400 Millionen Alben und ist damit eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Zu den großen Hits zählen "Waterloo", "Dancing Queen" und "The Winner Takes It All".