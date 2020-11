Welche Songs suchen Nutzer auf Shazam? Der Musikdienst hat jetzt eine Liste der Top 100 weltweit veröffentlicht. Ein Osnabrücker dürfte sich darüber besonders freuen.

Die Musik-App Shazam ist der beste Helfer für verzweifelte Musikliebhaber. Die Anwendung kann Songs identifizieren, die gerade gehört werden – zum Beispiel im Radio. Aber auch im Fernsehen oder bei Live-Veranstaltungen. Doch welche Lieder werden von den Nutzern am meisten gesucht? Zur Feier des 200 Millionsten Nutzers veröffentlicht Shazam jetzt eine Liste mit den Top 100 Musikabrufen aller Zeiten.

Bei den "Top 100 Shazams of All Time“ auf Apple Music liegt "Dance Monkey" von Tones And I auf Platz eins und wird weltweit mit 36,6 Millionen Abrufen am häufigsten gesucht. Auf Rang zwei der ewigen Liste folgt erstaunlicherweise ein Deutscher. Der Osnabrücker Robin Schulz wird mit seinem Song "Prayer in C (Robin Schulz Radio Edit)" ebenfalls sehr häufig gesucht. Die weiteren Plätze belegen unter anderem Passenger, Avicii und Sia.

Hier die Top Ten im Überblick:

"Dance Monkey" von Tones And I "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)" von Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz "Let Her Go" von Passenger "Wake Me Up" von Avicii "Lean On" von Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake "Thinking Out Loud" von Ed Sheeran "Cheap Thrills" von Sia "Somebody That I Used To Know" von Gotye Feat. Kimbra "This Girl" von Kungs & Cookin' On 3 Burners "Take Me To Church" von Hozier

Kein Klassiker dabei

Erstaunlich ist, dass sich kein einziger Klassiker unter der Liste befindet. Songs der Beatles, der Rolling Stones, von Elton John oder Madonna werden offenbar wenig gesucht. Nicht mal "Last Christmas" von Wham ist dabei. Dafür umso häufiger Lieder, die sich in den vergangenen Jahren auch in den Charts wiederfanden – von Justin Bieber bis Justin Timberlake oder Katy Perry.

Wer sehen möchte, was in seiner Stadt in den vergangenen sieben Tagen am meisten gesucht wurde, kann das auf der Webseite des Dienstes nachschauen. Dabei ergeben sich durchaus regionale Unterschiede. So liegen in Hamburg Bosse mit "Der letzte Tanz" auf Platz 13, in Köln wiederum auf Rang zwei. Und obwohl gerade der 11.11. war, haben die Kölner offenbar nicht nach Karnevalsmusik gesucht.

Die Liste der auf Shazam gesuchten Top 100 weltweit finden Sie hier.