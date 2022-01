Seine Kindheit war alles andre als schön. Die Mutter starb früh an Krebs, der Vater, ein Alkoholiker, verprügelte ihn. Der junge Marvin Lee Aday wurde außerdem als Kind gehänselt. Sein Footballtrainer nannte ihn Meat Loaf - Hackbraten. Ein Spitzname, den seine Mitschüler nur allzu gern aufnahmen. Damals ahnte noch niemand, dass aus dem dicklichen Jungen bald ein Superstar werden würde.

Die Karriere von Meat Loaf ist die Blaupause des amerikanischen Traums. Mit 20 Jahren zog er von zuhause aus, um seinen Traum zu verwirklichen. Weg von Texas, rein nach Los Angeles, wo er mehrere Rockbands gründete und fast jeden Abend in dunklen Clubs auftrat, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Auf sein Aussehen konnte er sich dabei nicht verlassen. Doch der schwitzende, übergewichtige Mann mit den langen Haaren hatte eines: ein unglaubliches Talent.

Bald durfte er in der Vorband von Joe Cocker bei Konzerten auftreten, doch sein mickriges Gehalt musste er weiterhin als Parkwächter aufbessern. Meat Loaf sang für das Musical "Hair" vor - und wurde engagiert. Die Produktion war ein großer Erfolg. Bei einem Gastspiel am New Yorker Broadway kam es dann zu einer schicksalhaften Begegnung: Meat Loaf lernte Jim Steinman kennen. Der Komponist und Autor produzierte zusammen mit ihm das Album "Bat Out Of Hell". Es wurde 41 Millionen Mal verkauft.

Die Karriere von Meat Loaf schien zu Ende zu sein

Quasi über Nacht war der zottelige Sänger zum Superstar geworden und prägte ein neues Genre. Seine Musik verband Rock mit klassischen Elementen. Doch der schnelle Aufstieg forderte seinen Tribut: Stimmbandprobleme, Alkoholexzesse und Nervenzusammenbrüche zwangen Meat Loaf zu einer Pause. Dann kam es zum Bruch mit Steinman. Die Versöhnung feierten sie mit einem noch größeren Erfolg: 1993 gelang Meat Loaf mit "Bat Out of Hell II"« ein Comeback, der Song "I’d Do Anything for Love" ist bis heute einer der erfolgreichsten Rocksongs der Musikgeschichte.

Auch seine spätere Karriere war von Auf und Abs geprägt. Seine Abschiedstournee absolvierte er 2013, in den letzten Jahren war Meat Loaf schwer herzkrank. Mit "Braver Than We Are" erschien 2016 sein letztes Album. Am Donnerstag starb Meat Loaf im Alter von 74 Jahren im Kreise seiner Familie.