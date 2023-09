von Eugen Epp Simone Sommerland singt Kinderlied – und verkauft damit hunderttausende Alben. Die Musikerin gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen, dennoch kennt sie kaum jemand.

Unter den Top Ten der Interpreten, die mit ihren Alben am längsten in den deutschen Charts platziert waren, tummeln sich einige prominente Namen: Helene Fischer, Ed Sheeran und die Beatles zum Beispiel. Musiker:innen, die jemand kennt. Ganz oben in dieser Rangliste steht aber seit einigen Wochen eine Frau, deren Namen die allermeisten Musikfans wohl noch nie gehört haben: Simone Sommerland.

Mit ihrem Album "Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder" steht Sommerland seit mittlerweile 460 Wochen in den Charts – das sind zusammengenommen mehr als acht Jahre. Im August 2010 wurde die Platte veröffentlicht, etwa ein halbes Jahr schaffte sie erstmals den Einstieg in die Top 100. Dort steht das Album immer noch – und ist mittlerweile der Charts-Dauerbrenner in Deutschland schlechthin.

Simone Sommerland verzaubert Kinder mit ihrer Musik

Aber warum kennt bei so viel Erfolg (fast) niemand Simone Sommerland? Der Titel ihres Albums (und die vieler weiterer Veröffentlichungen) lassen es schon erahnen: Die Musik von Sommerland wird nicht in Clubs oder im Radio gespielt, sondern richtet sich an Kinder. Bei Liedern wie "Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann" hat dann doch fast jeder sofort Musik im Ohr.

Im stern-Interview beantwortete Sommerland die Frage nach ihrer Unbekanntheit übrigens so: "Meine Lieder hörte man in Kitas, Kinderzimmern, manchmal sogar auch im Auto. Man kennt mich durchaus, nur eben nicht aus dem Fernsehen." Mit dem Projekt Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche hat sie mittlerweile eine ellenlange Diskografie vorzuweisen, jedes Jahr folgen vier neue Alben unter dem Namen "Die 30 besten …".

Abba, Helene Fischer und Andrea Berg hinter sich gelassen

In der Liste der Charts-Dauerbrenner hat Sommerland ganz oben die schwedische Popgruppe Abba abgelöst, die mit ihrem "Greatest Hits"-Album aus den Neunzigern die Liste bisher anführte. Abba standen 449 Wochen in den Top 100 der Charts. Helene Fischer und Andrea Berg mit ihren Best-Of-Alben hat sie schon länger hinter sich gelassen. Mehr als 640.000 Einheiten wurden von ihrem Erfolgsalbum verkauft. Ein Wert, der über lange Zeit zustande kam – denn was die Chartsplatzierungen angeht, kam Sommerland nie über Platz 31 (im Januar 2021) hinaus.

Quelle: Offizielle Charts

