Die Nachricht von ihrem Tod löste weltweit Betroffenheit aus: Ende Juli wurde bekannt, dass Sinéad O'Connor im Alter von nur 56 Jahren in London gestorben ist. Die Gründe für ihren Tod sind noch immer nicht bekannt. In ihrer irischen Heimat fand am Dienstag in privatem Rahmen die Trauerfeier für die Sängerin statt, die 1990 mit dem von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 U" weltberühmt wurde. Hunderte säumten anschließend die Straßen für den Trauerzug. Über Lautsprecher wurden Lieder der Künstlerin gespielt.

