von Wiebke Tomescheit Diese Nummer hätten die Spice Girls lieber dauerhaft unter Verschluss gehalten: Durch einen Hack kam nun ein Song aus dem Jahr 1995 ans Tageslicht, der den Sängerinnen heute ziemlich peinlich ist.

Eieiei ... die Mitglieder der legendären britischen Girlgroup Spice Girls sind gar nicht amused. Während andere Bands in schöner Regelmäßigkeit bisher unveröffentlichtes Material aus den Archiven klauben und in hübscher Aufmachung als teure Special Editions unter die Fans bringen, hätten die fünf Musikerinnen (die vier aktiven Spice Girls – Mel B, Emma, Mel C und Geri – sowie die ausgestiegene Victoria Beckham) gern verhindert, dass ein alter Song nun ans Tageslicht kommt.

Die besagte Nummer wurde vor rund 27 Jahren aufgenommen, im Jahr 1995. Damals waren die Spice Girls am Beginn ihrer gigantischen Karriere, verkörperten aber bereits einen neuen Frauentypus: Stark, zielstrebig und frech. Bereits in Hits wie "Wannabe" nahmen die Sängerinnen kein Blatt vor den Mund. Doch mit dem bisher unbekannten Stück "C. U. Next Tuesday" waren die Spice Girls wohl ein bisschen zu weit gegangen – wie sie selbst fanden.

Spice Girls wollten das Lied nie veröffentlichen

Der Song wurde seinerzeit zwar aufgenommen, aber nie veröffentlicht. Auch auf späteren Best-Of-Platten, die reichlich Bonusmaterial enthielten, tauchte er nie auf. Die Fans hatten bisher keine Ahnung, dass er überhaupt existierte. Öffentlich gemacht wurde er offenbar durch einen Hacker, der ihn unerlaubt im Internet für alle zugänglich machte. Die britische Zeitung "Mirror" zitiert einen Insider, dass die Sängerinnen keine Ahnung hätten, wer dahinterstecke, aber beschämt über den alten Song seien.

Bildband Blondie – die Geburt eines Sexsymbols 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Blondie-Sängerin Debbie Harry, in ihrem Apartement in der New Yorker Bowery, fotografiert von ihrem Bandkollegen und damaligen Lebensgefährten Chris Stein Mehr

Warum? Weil "C. U. Next Tuesday" ein in England üblicher Slangterm ist, mit dem eine vom weiblichen Geschlechtsteil abgeleitete Beleidigung (wie es sie recht ähnlich auch bei uns gibt) umschrieben wird. Ein äußerst unfeiner Begriff, den keine der Frauen in ihrem privaten Alltag nutze oder dulde, heißt es. Zudem ist dem Track anzuhören, dass die Band noch nicht so selbstsicher und eingegroovt war wie ein oder zwei Jahre später: Der Gesang klingt noch etwas zurückhaltend, die Band hat ihren Stil noch nicht komplett gefunden.

Song ist den Spice Girls peinlich

So peinlich den Spice Girls das Auftauchen des alten Liedes auch ist – laut des Insiders wollen sie keine unnötige Energie darauf verschwenden, den verantwortlichen Hacker ausfindig machen zu lassen. Der Track ist nun so oder so in der Welt, und was einmal im Netz ist, kann kaum wieder eingefangen werden. Schlauer wäre es wohl, wenn die verbliebenen Bandmitglieder die Nummer noch einmal professionell aufnehmen und einmal auf einer Best-Of-Compilation veröffentlichen würden. Dann würde auch die Aufnahme von 1995 niemanden mehr interessieren.

Quellen: "Mirror", YouTube