Der 31. Mai 1998 wurde zum Schicksalstag für die Spice Girls und ihre Fans. Nach weltweiten Erfolgen und unzähligen Live-Auftritten ließ Geri Halliwell über ihren Anwalt verlautbaren, eine Pause zu brauchen und die Band zu verlassen. Jetzt, 21 Jahre nach Halliwells dramatischer Verkündung, sind die Musikerinnen zurück auf der Bühne.

Spice Girls: Fans nach den ersten Konzerten enttäuscht

Zu viert, also ohne Victoria Beckham, sind Emma Bunton, Geri Horner (früher Halliwell), Mel B. und Mel C. auf Großbritannien-Tour. Doch schon die ersten Comeback-Shows sorgen unter den Fans für Enttäuschung und Wut. Nachdem bereits am vergangenen Freitag über unterirdisch schlechten Sound geklagt wurde, beschweren sich einige Anhänger auch nach dem Auftritt der Frauen in Cardiff, Wales, am Montagabend. "Sehr enttäuscht nach dem Spice-Girls-Konzert", twitterte eine Nutzerin.

Very disappointed with the spice girls concert 😡😢 @principalitysta — Danielle Groves (@DanielleGroves2) May 27, 2019

"Ich habe den Cardiff-Gig vorzeitig verlassen. Sehr enttäuschend, weil ich nicht ein Wort hören konnte. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, aber fand es im Nachhinein ein bisschen lahm", ärgerte sich eine Konzertbesucherin.

Left the Cardiff gig early. Really disappointed as couldn’t hear a word. Was really looking forward to it but left feeling it was a a bit lame #spicegirls — Allison (@Allyrpowell) May 27, 2019

Ein anderer Nutzer wandelte den größten Hit der Band, "Wannabe" kurzerhand um: "Die Spice Girls während ihrer Tour: 'So tell me what you want, what you really really want.' Die Fans: 'I wanna, I wanna, I wanna really really really wanna fucking refund'", twitterte er.

The spice girls at their 2019 UK tour:

so tell me what you want, what you really really want



The fans :

I wanna, I wanna, I wanna really

really really wanna fucking refund — Jason Crimmins (@Crimmins171) May 27, 2019

Nass geregnet und enttäuscht

Doch nicht nur die schlechten Soundverhältnisse sorgen unter Spice-Girls-Anhängerin für schlechte Stimmung. Auch die Tatsache, dass darauf verzichtet wurde, trotz starken Regens das Dach des Stadions zu schließen, kam nicht gut an. "Wir waren komplett durchnässt, kalt und konnten kein Wort verstehen. Verschwendete 77 Pfund", motzte eine Besucherin.

Den vier verbliebenen Spice Girls bleiben jetzt noch elf Konzerte, um sich mit ihren Fans zu versöhnen – und die Girlpower der 90er Jahre zu beschwören.

Quelle: Twitter