Insgesamt sechs Termine wird es geben: Die Spice Girls kehren im Juni 2019 auf die Bühne zurück. Vom 1. Juni bis zum 15. Juni wird die britische Girlband bei sechs Konzerten in Großbritannien auftreten, darunter auch im Wembley Stadion in London. Am Montag gaben Mel Chisholm (Mel C), Geri Halliwell (Ginger Spice), Emma Bunton (Baby Spice) und Melanie Brown (Mel B) ihre neue Tour bekannt - allerdings ohne Victoria Beckham. Doch Fans geben die Hoffnung auf eine Rückkehr von Posh Spice nicht auf.

Victoria Beckham könnte zumindest bei einem Auftritt der Spice Girls dabei sein. Das berichtet die britische Tageszeitung "Daily Mail" unter Berufung auf Insider-Kreise der Band. Demnach sei es der Wunsch der Spice Girls, dass die 44-Jährige bei einem der sechs Konzerte als Gaststar auftrete.

Beckham hatte am Montag in einer Instagram-Mitteillung ihre Beteiligung an der Spice Girls Tour 2019 eine Absage erteilt. Berichten zufolge soll es zwischen ihr und Mel B hinter den Kulissen zu Spannungen gekommen sein. Ein Vertrauter kommentierte die Gerüchte um einen Beckham-Auftritt dementsprechend harsch mit den Worten: "Eher friert die Hölle zu." Ein möglicher Überraschungsauftritt von Beckham ist deshalb unwahrscheinlich.

Tickets für die Spice Girls ab Samstag erhältlich

Unterdessen gab die Band bekannt, dass Tickets für die sechs Termine in Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburgh, Bristol und London ab Samstag erhältlich sind. Ab 10.30 Uhr britischer Zeit (11.30 Uhr MEZ) werden die Katen online über die Buchungssysteme von "Ticketmaster" und "Gigs and Tours" verkauft. Die Buchungsportale wappnen sich für einen großen Ansturm. Es wird damit gerechnet, dass die Tickets innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft sein werden.

Tourdaten der Spice Girls 2019 im Überblick: