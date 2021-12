Die Musikplattform Spotify hat die meistgestreamten Musiker des Jahres veröffentlicht. Der Top-Künstler ist der gleiche wie im Vorjahr. Unter den zehn weltweit erfolgreichsten Podcasts befindet sich auch eine deutsche Produktion.

Jeden Dezember veröffentlicht der Streamingdienst Spotify die weltweit meistgespielten Künstler, Songs und Alben des Jahres. Und regelmäßig gibt es in Deutschland dann erstaunte Gesichter: Denn der Musikgeschmack der Welt ist nicht derselbe wie der hierzulande.

Wer im vergangenen Jahr aufgepasst hat, ist diesmal allerdings im Vorteil. Denn der populärste Künstler des Planeten ist der gleiche wie im Vorjahr: Es ist Bad Bunny. Der aus Puerto Rico stammende Latin-Trap-Sänger erreichte sensationelle 9,1 Milliarden Abrufe. Auf den Plätzen zwei und drei landete Sängerin Taylor Swift und die südkoreanische Boyband BTS. Die beiden Kanadier Drake und Justin Bieber komplettieren die Top 5.

Die Top-Künstler weltweit auf Spotify

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Bei den global populärsten Songs liegt Olivia Rodrigo vorn. Die 18-jährige Kalifornierin verzeichnet mit "Drivers License" die meisten Abrufe. Auf Platz zwei folgt "Montero (Call Me By Your Name)" von Lil Nas X, "Stay" von The Kid Laroi und Justin Bieber schaffte es auf Platz 3. Auf Rang vier landete erneut ein Song von Rodrigo, die mit den Disney-Serien "Bizaardvark" und "High School Musical: Das Musical" bekannt wurde. Dua Lipa schaffte es als Fünfte in diese Liste mit "Levitating (feat. DaBaby)".

Top-Songs weltweit auf Spotify

1. "Drivers License" von Olivia Rodrigo

2. "Montero (Call Me By Your Name)" von Lil Nas X

3. "Stay (with Justin Bieber)" von The Kid LAROI

4. "good 4 u" von Olivia Rodrigo

5. "Levitating (feat. DaBaby)" von Dua Lipa

Bei den Alben liegt Olivia Rodrigo mit "Sour" klar vorn. Ein gewaltiger Erfolg für eine Newcomerin, die im Januar dieses Jahres überhaupt erst ihre erste Single veröffentlicht hatte. Auf den weiteren Plätzen folgen die Werke bereits etablierter Künstler wie Dua Lipa ("Future Nostalgia"), Justin Bieber ("Justice"), Ed Sheeran ("=") und Doja Cat ("Planet Her").

Top-Alben weltweit auf Spotify

1. "Sour" von Olivia Rodrigo

2. "Future Nostalgia" von Dua Lipa

3. "Justice" von Justin Bieber

4. "=" von Ed Sheeran

5. "Planet Her" von Doja Cat

Spielten Deutsche in den bisherigen Kategorien keine Rolle, so hat es immerhin eine hiesige Produktion in die Top Ten der weltweit erfolgreichsten Podcasts geschafft: "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt rangiert tatsächlich auf Rang 10 der meistgestreamten Podcasts - hinter neun englischsprachigen Shows. Was Musik angeht sind die Deutschen offenbar nicht konkurrenzfähig - aber labern können wir.

Top-Podcasts weltweit auf Spotify

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Crime Junkie

4. TED Talks Daily

5. The Daily

6. Anything Goes with Emma Chamberlain

7. Armchair Expert with Dax Shepard

8. Renegades: Born in the USA

9. Stuff You Should Know

10. Gemischtes Hack

Verwendete Quelle: Spotify