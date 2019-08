Hinter Pop-Superstar Billie Eilish liegt ein Jahr voller Höhepunkte - eine Erfolgsgeschichte, bei der erstmal kein Ende in Sicht ist. Wie geht es nun weiter für eine erst 17 Jahre alte Künstlerin, die schon mit ihrem Debüt als «Hoffnungsträgerin der Popmusik» bezeichnet wird?

Beim Interview in Hamburg - wenige Stunden vor ihrem Auftritt beim Festival «MS Dockville» - zeigt sich die US-Musikerin gewohnt lässig - von Starallüren keine Spur. Nur hin und wieder entfährt Eilish ein Gähnen, das Reisen im Akkord scheint doch Spuren zu hinterlassen. Nachdem sie das «Du» angeboten hat, legt sie zum Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur die Füße hoch.

Frage: Während der vergangenen Wochen und Monate hat ja ein Erfolgserlebnis das nächste gejagt. Kann es eigentlich noch besser werden?

Antwort: Oh Mann, sag du es mir. Es stimmt wohl, dass ich das verrückteste Leben vor mir habe, das man sich nur vorstellen kann. Gerade die letzten Monate waren ziemlich großartig, das kann man nicht anders sagen. Aber ich muss ehrlich sein - davor lief es Jahre lange auch einfach ziemlich beschissen.

Frage: Und was hat sich in der Zwischenzeit geändert? Warum läuft es auf einmal so gut?

Antwort: Ich hab mich einfach sehr lange mies gefühlt, wusste nicht genau, was ich da überhaupt mache. Ich hielt es für dämlich und dachte, dass es das nicht wert ist. Und dann bin ich auf einmal an diesem Punkt angekommen, an dem ich mittlerweile bin: Es hat einfach «Klick» gemacht. Und plötzlich machte alles einen Sinn. Auf einmal wusste ich, warum es vorher nicht geklappt hatte. Ich kann das nicht genau erklären, ich wusste es einfach.

Frage: Und diesen Wandel hast du alleine vollzogen? Gerade bei jungen Künstlern wird ja immer spekuliert, wie viel von außen «fremdgesteuert» wird?

Antwort: Ja, das ist echt lustig. Vor allem bei Menschen aus Los Angeles denken die meisten immer, dass du mächtige Leute im Hintergrund hast, die dich hochziehen, die dich in diese Position gebracht haben. Aber das stimmt einfach nicht. Ich komme aus einer normalen Familie, wir waren nicht reich oder sonst irgendwas. Und deshalb kann ich heute sagen: «Bro': Ich war das. Ich ganz allein!».

Frage: So ganz alleine warst du ja trotzdem nicht - deine Musik schreibst du beispielsweise mit deinem älteren Bruder Finneas. Hat sich eure Beziehung dadurch in irgendeiner Weise verändert?

Antwort: Total! Erst vor kurzem meinte er zu mir, wenn wir nicht angefangen hätten, zusammen Musik zu machen, stünden wir uns heute garantiert nicht so nahe. Ich meine, wir sind immer gut klargekommen, wir waren immer Freunde. Aber das Komponieren, das Arbeiten an der Musik - das hat uns wirklich zusammengeschweißt. Er ist mein bester Freund. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, ihn nicht um mich zu haben.

Frage: Ihr beide seid ja zurzeit zusammen auf Tour. Arbeitet ihr da schon an neuer Musik?

Antwort: Das machen wir die ganze Zeit. Aber ehrlich gesagt habe ich erst seit einigen Monaten, seit meiner Tour durch Australien, wieder richtig Lust, Musik zu machen. Ich weiß, dass das dämlich klingen mag, schließlich bin ich erst 17. Aber ich habe mit 11 Jahren meinen ersten Song geschrieben. Ich mache das also schon eine ganze Weile. Und weil es lange Zeit so extrem hart war, ich mich oft unglücklich gefühlt habe, habe ich das Musikmachen einfach nicht genießen können.

Frage: Also hattest du trotz des Erfolges, trotz der Konzerte und der ganzen positiven Publicity, keinen Spaß mehr an der Musik?

Antwort: Nein, ich habe es zu der Zeit wirklich nicht mal eine Minute genossen. Das war eine Zeit, in der dachte ich: Das ist Mist. Ich kann es nicht ausstehen. Ich möchte das nicht machen.

Frage: Und woran hat das gelegen? An der Erwartungshaltung der Fans - oder dem generellen Druck, dem sich junge Künstler in der Musikindustrie ausgesetzt sehen?

Antwort: Ach, Musikindustrie - das Wort ist eigentlich kompletter Unsinn. Ich glaube, die «Industrie» ist einfach nur ein Wort, das Menschen benutzen, um diese grundsätzliche «Negativität» zu beschreiben. Aber am Ende des Tages sind das auch nur Menschen. Es gibt da blöde Menschen und coole Menschen. Das war's. Das ist wie im wirklichen Leben auch.

Frage: Also lag es tatsächlich eher an der Musik selbst?

Antwort: Ja, ich denke schon. Zu dieser Zeit haben mein Bruder und ich uns sehr unter Druck gesetzt, um das Album rechtzeitig fertig zu bekommen, wir wollten es unbedingt rechtzeitig schaffen.

Frage: Am Ende kam das Album ja pünktlich auf den Markt - fiel da der Druck von dir ab, und die Freude an der Musik kam zurück?

Antwort: Ja, sobald das Album rausgekommen war, beruhigte sich alles, und die Fans bekamen endlich das, wonach sie so sehr verlangt hatten. Man könnte sagen, dass ich sie dann endlich «füttern» konnte. Sie waren vorher wirklich extrem hungrig, verdammt gierig. Die positiven Reaktionen daraufhin - es war, als würden sie sagen: «Danke, Mum».

Frage: Und mit der Zufriedenheit der Fans kam dann auch die eigene Zufriedenheit zurück?

Antwort: Nicht ganz. Wenn ich ganz ehrlich sein soll: Das Album «Thank U, Next» von Ariana Grande hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich wieder Lust aufs Schreiben bekommen habe. Ich habe das Album permanent im Flugzeug gehört - und dabei das erste Mal seit langer Zeit das Bedürfnis verspürt, selbst wieder Musik zu machen.

Frage: Was war das dann für ein Gefühl?

Antwort: Das hat sich so gut angefühlt, weil dieses Gefühl so lange weg war. Das hatte mir damals wahnsinnige Angst gemacht, die Musik ist schließlich mein Leben. Der Dank gebührt also wirklich Ariana.

Frage: Und in welche Richtung soll es musikalisch gehen? Gerade die Songs auf dem letzten Album waren ja etwas düsterer, könntest du dir vorstellen, dass du in Zukunft ganz anders klingen wirst?

Antwort: Definitiv. Ich hänge nicht an diesem einen Stil. Selbst die Lieder, an denen ich zurzeit arbeite, klingen schon ganz anders. Es nervt mich, dass Menschen mich ansehen und denken, dass ich «gruselig» rüberkommen möchte - dass sie mich darauf reduzieren. Unheimlich und gruselig zu wirken, war ehrlich gesagt nie meine Intention. Es war immer meine Intention, interessante Kunst zu kreieren - Kunst, die fasziniert.

ZUR PERSON: Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish ist der wohl erfolgreichste Teenager der Welt. Mit gerade mal 17 Jahren bricht sie Streaming-Rekorde, füllt weltweit Stadien und ziert das Cover des «Rolling Stone»-Magazins. Ihr Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» erreichte in den USA, Großbritannien und anderen Ländern Platz 1 der Charts.