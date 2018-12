Film gesuch: Ein Schwarzweißfilm über den amerikanischen Bürgerkrieg

Hallo, ich habe leider nur noch wenige Scenen im Kopf. Es geht um einen jungen der als Soldat kämpft, ich glaube für den Süden. Am Ende des Films tobt eine schlacht, er wird verwundet und humpelt nach Hause und geht in eine Kirche in der ein Gottesdienst stattfindet. Ich würde diesen Film gerne noch einmal sehen ist schon ewig her. Danke für jede Hilfe.