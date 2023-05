Sum 41 werden sich nach 27 Jahren auf der Bühne auflösen. Nach einem letzten Album und einer Welttour soll Schluss sein.

Seit 1996 gibt es Sum 41 bereits, doch bald wird sich die Punkrockband auflösen. Das hat die Gruppe nun unter anderem auf Instagram angekündigt. Seit so vielen Jahren in der Band zu spielen, habe den Musikern rund um Sänger Deryck Whibley (43) einige "der besten Momente unseres Lebens" beschert. "Wir werden unseren alten und neuen Fans, die uns auf jede erdenkliche Weise unterstützt haben, für immer dankbar sein", schreibt die Band. "Sum 41 wird sich auflösen."

Album und zahlreiche Konzerte geplant

Der Durchbruch gelang der Band schon mit ihrem Debütalbum "All Killer No Filler" im Jahr 2001, von dem auch ihr wohl bekanntester Song "Fat Lip" stammt. Wer die Gruppe noch einmal live sehen möchte, erhält bereits in wenigen Wochen die Gelegenheit dazu. Sum 41 werden in Europa auf mehreren Festivals spielen. In Deutschland tritt die Band bei Rock am Ring und Rock im Park auf. Die beiden Festivals finden vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring und in Nürnberg statt. Zudem geht es im August und September mit The Offspring und Simple Plan in den USA auf die "Let the Bad Times Roll Tour".

Offenbar soll es aber noch eine weitere Tour geben - und außerdem steht ein neues Album an. "Wir werden noch alle unsere derzeit anstehenden Tourtermine in diesem Jahr wahrnehmen und wir freuen uns darauf, unser letztes Album "Heaven :x: Hell" zu veröffentlichen - neben einer finalen, weltweiten Tour, um zu feiern." Genaue Details möchte die Band so bald wie möglich verraten. "Danke für die letzten 27 Jahre von Sum 41", bedanken sich die Musiker.