Die Halbzeitshow des Super Bowl gilt als eine der größten Bühnen der Musikwelt. In diesem Jahr wird R&B-Sängerin Rihanna für Stimmung sorgen, wenn die Kansas City Chiefs in Arizona auf die Philadelphia Eagles treffen, um das Football-Finale zu bestreiten.

2019 hatte Rihanna einen Auftritt noch abgelehnt. Damals begründete sie ihr Nein mit dem Umgang der NFL mit Quarterback Colin Kaepernick. Der war aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA beim Abspielen der Nationalhymne auf ein Knie gegangen und wurde in der Folge zur unerwünschten Person in der Liga.

Weshalb sie nun doch beim größten Einzelsport-Event der Welt auftritt, dazu hat sich Rihanna bei der Pressekonferenz vor dem Super Bowl nicht eindeutig geäußert. "Viele meiner Werte haben mich nie verlassen. Viele der Lektionen, die ich in meinen frühesten Jahren gelernt habe, habe ich nie vergessen", sagt die 34-Jährige nur. Sie wollte lieber über den womöglich größten Auftritt ihres Lebens reden: Sie werde bei der Show herumlaufen und versuchen, ein zweistündiges Konzert in ein 13-Minuten-Medley zu packen. "Und ob es floppt oder ein Erfolg wird – ich stehe dafür mit meinem Namen."

Super Bowl 2023: Rihanna tritt in der Halbzeitshow auf

Die Halbzeitshow war lange nicht mehr als eine Bühne für Marching-Bands von Universitäten – bis Michael Jackson 1993 für eine Revolution sorgte. Seitdem gilt die Show als eine der größten Auszeichnungen für einen Musiker.

Stars wie Madonna, Prince oder die Rolling Stones standen schon auf der Halbzeitshow-Bühne. 2021 trat der kanadische Sänger The Weeknd auf, im Jahr zuvor waren es Shakira und Jennifer Lopez. 2004 endete die Show im Eklat, als Justin Timberlake seiner Duett-Partnerin Janet Jackson am Oberteil riss und ihre Brust entblößte. Das konservative Amerika schäumte wochenlang über "Nipplegate". Der scheinbar geplante Zwischenfall wurde später als "Fehler in der Garderobe" dargestellt.