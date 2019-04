Mal zu fünft, mal zu dritt – aber fast immer erfolgreich. In den 1990ern löst die Boyband "Take That" einen wahren Hype aus. Danach folgen zahlreiche Soloprojekte und Reunions der Mitglieder. Was ist in den vergangenen 20 Jahren aus den fünf damaligen Mitgliedern geworden? Jason Orange Der 48-Jährige hat den Kontakt zu seinen früheren Bandkollegen komplett abgebrochen. Jason Orange soll in London abseits von Ruhm ein ganz normales Leben führen. Mark Owen Mark Owen veröffentlicht zwischen 1996 und 2013 vier Soloalben. Zwischenzeitlich nimmt der Sänger an der britischen Version von "Big Brother" teil und verlässt diese sogar als Sieger. Gemeinsam mit Ehefrau Emma Ferguson hat der 47-Jährige drei gemeinsame Kinder. Im Frühjahr 2014 startet Mark Owen zusammen mit Gary Barlow und Howard Donald zum ersten Mal ein "Take That"-Comeback zu dritt. Es folgt eine europaweite erfolgreiche Tour mit 51 Konzerten. Gary Barlow Das Gründungsmitglied von "Take That" startet 1996 nach der Auflösung der Band ebenfalls eine Solo-Karriere. Beruflich konzentriert er sich aber nicht nur auf Singen, sondern auch auf das Komponieren von Musicals und Produzieren anderer Künstler. 2019 veröffentlicht Barlow seine Autobiographie "A Better Me" – "Ein besseres Ich". Howard Donald In den Jahren nach der Band-Auflösung ist es still um Howard Donald. Der Songwriter schreibt einige Songs und verkauft diese an kleinere Künstler. 2013 ist der heute 50-Jährige Jurymitglied in der deutschen Tanzshow "Got to Dance". Howard Donald hat drei Kinder von verschiedenen Frauen und wohnt mit seiner aktuellen Ehefrau in Deutschland und England. In einem Interview mit der "Sun" erzählt Howard Donald im Februar, dass er mit "Take That" gerne den BRIT-Award 2019 gewonnen hätte. Robbie Williams Offiziell gehört der Sänger nicht zur aktuellen Besetzung von "Take That". Trotzdem tritt er immer wieder gemeinsam mit seinen drei ehemaligen Bandkollegen auf – so beispielsweise 2017 bei einem Benefiz-Konzert in Erinnerung an die Terror-Opfer von Manchester. Vorrangig verfolgt der 45-Jährige aber seine erfolgreiche Solo-Karriere. Laut eigenen Angaben verkaufte der Sänger weltweit mehr als 77 Millionen Tonträger. Mit Ehefrau Ayda Field und den drei gemeinsamen Kindern lebt Robbie Williams in Kalifornien. Das letzte Album der aktuellen Dreier-Besetzung von "Take That" erschien 2017. Vielleicht gibt es in Zukunft ja doch noch ein Comeback mit allen fünf Mitgliedern.