von Eugen Epp In Erinnerung an Schlagzeuger Taylor Hawkins spielten die Foo Fighters ein Gedenkkonzert, bei dem auch Hawkins' Sohn Shane und Violet Grohl, die Tochter von Dave Grohl, auftraten.

Sechs Stunden lang erinnerten die Foo Fighters und viele andere Musikstars an Taylor Hawkins, den im Alter von 50 Jahren verstorbenen Schlagzeuger der Band. Im März dieses Jahres war Hawkins in seinem Hotelzimmer in Kolumbien leblos aufgefunden waren. Beim Tribute-Konzert spielten neben den Foo Fighters unter anderem auch Sir Paul McCartney, Queen, AC/DC und Oasis-Sänger Liam Gallagher.

Doch zwei Nachwuchsmusiker stahlen den Superstars die Show. Für einen besonders emotionalen Moment sorgte Shane Hawkins. Der 16 Jahre alte Sohn von Taylor Hawkins saß zeitweise beim Auftritt der Foo Fighters am Drumkit seines Vaters und performte mit der Band zusammen den Hit "My Hero". Unverkennbar war dabei, dass der Sohn nach dem Vater kommt – der Teenager meisterte seine Parts nicht nur souverän, sondern agierte ebenso leidenschaftlich wie der verstorbene Foo-Fighters-Drummer.

Gedenken an Taylor Hawkins: Shane Hawkins und Violet Grohl im Rampenlicht

In den sozialen Netzwerken berührte der Auftritt viele Fans, auch die Musikseiten waren voll des Lobes über den Nachwuchsschlagzeuger. Einige Fans spekulierten sogar, ob die Foo Fighters künftig zusammen mit dem 16-Jährigen auf Tour gehen könnten. Die Zukunft der Rockband um Sänger Dave Grohl ist nach wie vor offen.

Comedian Dave Chappelle, der den Abend moderierte, erzählte außerdem eine anrührende Anekdote darüber, wie er Shane Hawkins im November 2020 nach einem Foo-Fighters-Konzert im Backstagebereich kennenlernte: "Ich traf einen Jungen, der etwa zwölf oder 13 Jahre alt war." Weil der Junge Skaterschuhe trug, habe er ihn gefragt, ob er Skateboard fahre. Hawkins sagte: "Ich fahre nicht Skateboard, weil ich mir die Arme nicht verletzen will. Ich will Schlagzeuger werden, so wie mein Vater." An diesem Abend habe er Taylor Hawkins zum ersten Mal als Vater wahrgenommen – "und was für ein verdammt cooler Vater".

Auch die Tochter von Dave Grohl bekam ihren Auftritt auf der ganz großen Bühne. Für eine Coverversion des Songs "Grace" – im Original von Jeff Buckley aus dem Jahr 1994 – setzte sich der Frontmann der Foo Fighters ans Schlagzeug, das er schon zu Nirvana-Zeiten gespielt hatte. Die 16-jährige Violet Grohl übernahm den Gesang und eroberte ebenso wie Shane Hawkins damit die Herzen des Publikums vor Ort im Londoner Wembley-Stadion sowie an den Livestreams. Grohl erzählte, dass es Hawkins war, der ihn auf dieses Stück aufmerksam gemacht habe – und seine Tochter sei "die einzige Person, die ich kenne, die einen Jeff-Buckley-Song singen kann".

