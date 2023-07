von Eugen Epp Für Popstar Taylor Swift scheinen ihre Fans alles zu tun. Ein "Swiftie" gab beim Versuch, Konzerttickets zu ergattern, allerdings viel mehr Geld aus als eigentlich beabsichtigt.

Wenn Taylor Swift Konzerte ankündigt, herrscht Ausnahmezustand bei ihren Fans – und Chaos auf den Ticketplattformen. Teilweise versuchen dann Millionen, Karten für die Shows zu ergattern. Die Swifties, wie die Fans der Sängerin genannt werden, sind auch bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen. Doch 10.000 australische Dollar (umgerechnet mehr als 6000 Euro), wie es eine Australierin getan hat, erscheinen dann doch übertrieben.

Allerdings war der teure Ticketkauf von Georgia Rose auch ein Versehen. Was passiert ist, erklärt die junge Frau in einem Video auf TikTok: "Ich habe aus Versehen 10.000 Dollar für Taylor-Swift-Tickets ausgegeben, weil ich ein Idiot bin." Sie und ihre Schwester seien Riesenfans des Popstars, dementsprechend wollten sie unbedingt dabei sein, wenn Swift mit ihrer "The Eras"-Tour im Februar Australien besucht.

Missgeschick beim Ticketkauf

Ausgeguckt hatte sie sich Tickets für 900 oder 1200 Dollar. Doch an diese zu kommen, war wegen der gigantischen Nachfrage alles andere als einfach. Als der Vorverkauf anstand, setzte Rose sich vor die Website des Ticketanbieters. "Es war ein verrückter Morgen, die Seite ist zusammengebrochen", erzählt sie. "Ich war total gestresst und habe gezittert." Rose hatte vier Fenster gleichzeitig geöffnet, steckte aber in allen in der Warteschlange fest.

Bis sie vier Minuten nach Beginn des Vorverkaufs endlich durchkam – in allen vier Fenstern. Nachdem sie sich kurz in den verschiedenen Preiskategorien orientiert hatte, habe Rose drei der Fenster geschlossen und in einem zwei Tickets in den Warenkorb gelegt, erzählt sie in dem Video. Das dachte sie zumindest – denn als sie ihren Kauf bestätigt und mit der Kreditkarte ihres Vaters bezahlt hatte, standen da plötzlich 10.000 Dollar als Preis. "Ich war wie versteinert, mein Herzschlag hat ausgesetzt, ich habe geweint", beschreibt sie ihre Reaktion.

Taylor Swift kommt im nächsten Sommer nach Deutschland

Offenbar hatte sie insgesamt acht Karten gekauft, während sie in den verschiedenen Fenstern hin- und hergeklickt hatte. Die Tickets lagen noch im Warenkorb, als sie die anderen Fenster geschlossen und ihren Kauf getätigt hatte. Nach dem ersten Schock hat sich die Angelegenheit aber mittlerweile wieder geklärt: Rose hat die überschüssigen Tickets an Fans verkauft, die leer ausgegangen sind. Und das dürften ziemlich viele sein.

Ähnliche Szenen könnten sich auch abspielen, wenn in Deutschland der Vorverkauf für die Konzerte von Taylor Swift startet. Die Sängerin wird im Sommer 2024 in Gelsenkirchen, Hamburg und München auftreten. Ab dem 12. Juli sind die Tickets im Handel – wer sich allerdings nicht bereits registriert hat, wird ziemlich sicher leer ausgehen.

Quellen: Georgia Rose auf TikTok / Taylor Swift

