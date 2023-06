von Eugen Epp Die Tour von Taylor Swift versetzt ihre Fans in Ekstase. Um keine Sekunde des Konzerts zu verpassen, tragen manche von ihnen während der Shows offenbar sogar Windeln.

Kaum ein Popstar wird von seinen Fans mit solcher Inbrunst verehrt wie Taylor Swift. Die Anhänger:innen der Sängerin haben sogar einen eigenen Namen: "Swifties". Und einige von ihnen greifen mitunter zu kuriosen Methoden, um aus Konzerten ihres Idols das Maximum herauszuholen.

Taylor Swift befindet sich gerade auf ihrer "The Eras"-Tour in den USA, natürlich sind alle Konzerte seit langem ausverkauft. Fans können sich glücklich schätzen, Tickets bekommen zu haben – und wollen deshalb keine Minute des Events verpassen. Allerdings kann es natürlich jederzeit passieren, dass die Blase drückt. Erst recht dann, wenn man schon Stunden vor Konzertbeginn vor Ort ist, um sich einen guten Platz zu sichern. Einige Fans tragen deshalb offenbar sogar Erwachsenenwindeln, um ja keinen Moment der Show zu verpassen oder ihren Platz aufgeben zu müssen.

Taylor Swift auf Tour: Fans sprechen von "außerkörperlicher Erfahrung"

Auf TikTok verkünden zumindest einige Swifties, sich für die Konzerte Windeln kaufen zu wollen. Karten zu bekommen, habe ihr so viel Stress verursacht und so viel Zeit gekostet, dass sie nun keine Minute verpassen wolle, berichtete eine Userin, die das Konzert in Houston besuchte. Andere filmen sich gleich dabei, wie sie ihre Windeln unter dem Outfit anziehen. Die Begeisterung – und Leidensfähigkeit – der Fans kennt scheinbar keine Grenzen.

Dafür lohnt sich aber auch das Konzerterlebnis auf der Stadiontour der Sängerin. Laut "Time" berichten einige Besucher:innen davon, während der Show so von ihren Emotionen überwältigt gewesen zu sein, dass sie sich danach an kaum etwas erinnern konnten. Jemand sprach von einer "außerkörperlichen Erfahrung".

Millionen Tickets hätten verkauft werden können

Im Vorfeld der Tour hatten Millionen Fans versucht, Karten zu ergattern. Der große Ansturm ließ die Server des Anbieters Ticketmaster zusammenbrechen. Zwischenzeitlich wurde der Verkauf gestoppt. Ticketmaster sprach von einer "historisch beispiellosen" Nachfrage, der Fall beschäftigte im Januar sogar den US-Kongress. Wann Taylor Swift mit ihrer "Eras"-Tour auch Europa oder sogar Deutschland besucht, ist noch nicht bekannt.

