Taylor Swift schaut sich ein Match der Kansas City Chiefs mit Travis Kelce an. Gibt es solche Bilder auch am Sonntag in Frankfurt?

Kommt sie oder kommt sie nicht? Gerüchte um Taylor Swift heizen Interesse an deutschem NFL-Spiel an

Kansas City Chiefs - Miami Dolphins Kommt sie oder kommt sie nicht? Gerüchte um Taylor Swift heizen Interesse an deutschem NFL-Spiel an

von Carsten Heidböhmer Am Sonntag spielen die Miami Dolphins in Frankfurt gegen die Kansas City Chiefs um Travis Kelce, dem eine Beziehung zu Taylor Swift nachgesagt wird. Falls die Sängerin kommt, könnte das der Sportart auch in Deutschland einen Schub verleihen.

Wie sehr das alles Schnee von gestern ist, verdeutlichten die einen Tag später veröffentlichten deutschen Albumcharts: Dort rangiert der Superstar der Gegenwart auf Platz 1. Ebenfalls mit der Neueinspielung älteren Materials. Doch "TayTays" Einfluss geht weit über die Musik hinaus. Wo immer sie auftaucht, löst sie einen gewaltigen Medienrummel aus. Aufmerksamkeit, die man sich, wenn man sie gezielt lenkt, zunutze machen kann.

Taylor Swift macht Travis Kelce noch populärer

Davon profitiert in diesen Wochen etwa die nordamerikanische Football-Liga NFL. Seit das Gerücht die Runde macht, Swift sei mit dem Footballer Travis Kelce von den Kansas City Chiefs liiert, erlangt dessen Popularität neue Höchstwerte. Dabei ist der 1, 96 Meter große Mann ohnehin schon ein Star seiner Zunft - Kelce ist zweifacher Meister und gilt als einer der besten Spieler der Liga.

Swifts wiederholte Anwesenheit bei Spielen der Chiefs heizte den Hype um Kelce noch weiter an. Die ohnehin schon hohen Verkäufe seines Trikot vervierfachten sich laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Forbes" und katapultierten Kelce damit in die Top 5 der bestverkaufenden Spieler.

Aber auch der Football profitiert von Taylor Swifts Präsenz. Zwar ist NFL schon jetzt die umsatzstärkste Liga weltweit, doch wird das Interesse bislang hauptsächlich von Männern im gehobeneren Alter getragen. Das könnte nun anders werden. Swift könnte einem langjährigen Ziel der NFL endlich zum Durchbruch verhelfen: mehr Frauen in die Stadien und vor die Fernseher zu locken. Mit ihrer gewaltigen Anhängerschaft wäre die 33-Jährige die ideale Botschafterin, um ein jüngeres und vor allem weiblicheres Publikum für Football zu begeistern.

NFL-Spiel auf deutschem Boden

Und nun könnte die Sängerin auch der Sportart in Deutschland zu einem gehörigen Popularitätsschub verhelfen. Am Sonntag findet ein NFL-Match in Frankfurt am Main. Die Miami Dolphins treffen auf Travis Kelce und seine Kansas City Chiefs (ab 14.30 Uhr im Free TV auf RTL zu sehen). Und seit Wochen wird die Frage diskutiert, ob auch Taylor Swift in die Bankenstadt kommen wird.

Insbesondere unter den Sportfunktionären hofft man auf ein Erscheinen des Pop-Superstars: Laut NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hat Swift erst am 9. November wieder ein Konzert, dann in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Es wäre, hofft Steinforth im Gespräch mit der DPA, also genügend Zeit für einen Besuch in Frankfurt. "Der Flug würde weniger als fünf Tage dauern."

Gut möglich also, dass sich Taylor Swift als die ideale Markenbotschafterin für den Football erweist.

