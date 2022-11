Anfang November hatte Taylor Swift ihre neue Tour via Instagram als "eine Reise durch die musikalischen Phasen meiner Karriere (Vergangenheit und Gegenwart!)" angekündigt

"The Eras Tour"

"The Eras Tour" Über 90.000 US-Dollar für ein Ticket: Schwarzmarktpreise für Taylor-Swift-Tour steigen ins Absurde

von Kai Müller Taylor Swift geht 2023 wieder auf Tournee. Wer für die USA-Gigs nicht superschnell ein Ticket ergatterte, muss sehr tief in die Tasche greifen.

Taylor Swift (32) hatte kürzlich ihre kommende "The Eras Tour" erweitert. Wie die US-Sängerin bekannt gegeben hat, sind insgesamt 52 Auftritte für 2023 geplant.

Alle neu angekündigten Konzerte finden in US-Städten statt, die bereits Teil der Tournee waren. Jetzt steht sie in jeder Stadt mindestens zwei- oder dreimal auf der Bühne. Ganze fünf Konzerte sind zum Ende ihrer Tour in Los Angeles geplant.

"Swifties" legten Ticketplattform lahm

Millionen von Taylor-Swift-Fans strömten daher am Dienstag auf die Ticketmaster-Website, die den Verkauf der Tickets abwickeln sollte, um gute Plätze für die erste Tour der Sängerin seit fünf Jahren zu ergattern. Das führte zu wiederholten Ausfällen und langen Online-Wartezeiten, wie der britische Guardian berichtete.

Die Ticketverkaufsseite sagte auf Nachfrage, dass es "eine historisch beispiellose Nachfrage“ gegeben habe. Diese hätten für "zeitweilige Probleme" gesorgt, an denen das Unternehmen mit Hochdruck arbeite.

Fans wiederum berichteten dem Guardian zufolge, dass sie bis zu acht Stunden in Online-Warteschlangen warteten, um Tourtickets kaufen zu können, die jeweils zwischen 49 und 449 US-Dollar (entspricht 44 bis 432 Euro) kosteten.

Tickets für Las-Vegas-Show werden über 90.000 US-Dollar gehandelt

Während Vorverkaufskarten zunächst nur Swift-Fans offen standen, die als "verifizierte Fans" gelistet waren, wurden einige der Tickets bereits kurz danach auf einschlägigen Wiederverkaufsseiten für bis zu 22.700 US-Dollar (21.800 Euro) pro Stück angeboten. Der aktuelle Schwarzmarktpreis für ein Ticket – beispielsweise für die Show in Las Vegas am 24. März 2023 – liegt bei sagenhaften 91.708 US-Dollar (88.200 Euro).

Anfang November nannte Swift ihre neue Tour auf Instagram "eine Reise durch die musikalischen Phasen meiner Karriere (Vergangenheit und Gegenwart!)". Zuletzt war sie 2018 auf ihrer "Reputation Stadium"-Tour live zu sehen und gab insgesamt 53 Konzerte.

