Taylor Swift bringt "The Eras Tour" als Konzertfilm ins Kino

Taylor Swift hat mal wieder einen Rekord gebrochen. Dieses Mal geht es aber nicht um Musik, sondern um ihren Dokumentarfilm über die "The Eras"-Tour.

Die Rekorde, die US-Musikerin Taylor Swift (33) bereits gebrochen hat, könnten sicher bald ein ganzes Buch füllen. Nun hat der Superstar auch den Kinokassen mehrere Millionen beschwert. Der Vorverkauf zum Dokumentarfilm über ihre laufende Welttournee hat an einem Tag Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar (24 Mio Euro) verkauft.

"The Eras"-Tour ist die bedeutungsvollste Erfahrung im Leben von Taylor Swift

Das teilte AMC, die größte Kinokette in den USA am Freitag mit. Die Webseite des Unternehmens gab die Länge des Films mit 2 Stunden 45 Minuten an. Damit habe die Doku den bisherigen Rekordhalter "Spider-Man: No Way Home" geschlagen. Die "The Eras Tour" sei die bisher bedeutungsvollste und spannungsgeladenste Erfahrung ihres Lebens, schrieb der Popstar am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram.

Sie sei "überglücklich", nun ihren Fans mitzuteilen, dass sie die Tour als Konzertfilm im Kino erleben könnten. Dazu postete Swift ein gut einminütiges Video mit einem Zusammenschnitt von ihren Auftritten. Filmstart ist laut Ankündigung der 13. Oktober in nordamerikanischen Kinos.

Am gleichen Datum sollte ursprünglich auch der Horrorstreifen "Der Exorzist – Bekenntnis" in den USA anlaufen, doch Produzent Jason Blum reagierte am Donnerstag prompt auf Swifts Ankündigung und verlegte den US-Kinostart eine Woche vor. "Look What You Made Me Do", witzelte Blum auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) in Anspielung auf den Liedtitel von Swift, mit dem Hashtag #TaylorWins.

Swift ist seit März mit ihrer "The Eras Tour" weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe der Tour soll im Mai 2024 in Paris starten. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.

Quellen: NDR

