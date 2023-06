Taylor Swift sorgt mit ihrer "The Eras Tour" in den Vereinigten Staaten für Begeisterung (Aufnahme vom 23. Mai in Arlington, Texas)

Das jahrelange Warten für die deutschen Swifties hat ein Ende: US-Megastar Taylor Swift kommt im Sommer 2024 für drei Konzerte nach Deutschland.

Sie kommt! Erstmal seit ihrer "1989 World Tour" 2015 wird US-Sängerin Taylor Swift ("Shake It Off") wieder Konzerte in Deutschland spielen. Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" wird die 33-Jährige in drei deutschen Städten Station machen: Am 18. Juli in Gelsenkirchen (Schalke-Arena), am 23. Juli in Hamburg (Volksparkstadion) und am 27. Juli in München (Olympiastadion).

"Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch nächstes Jahr auf der The Eras Tour bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen", schrieb Swift bei Instagram. Ein für 2020 geplanter Auftritt auf der Berliner Waldbühne wurde wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.

Taylor Swift kommt auch in Nachbarländer Deutschlands

Neben Deutschland soll die Musikerin auch in vielen weiteren europäischen Metropolen auftreten, beispielsweise in Paris, Warschau, Stockholm, London, Mailand, Zürich, Wien oder Amsterdam.

Für Eintrittskarten können Fans sich ab sofort bis Freitagnacht beim Tickethändler Eventim registrieren. Das Unternehmen verspricht einen "fairen Zugang zu Tickets". Über Preise ist noch nichts bekannt. "Nach den Vorgaben des Veranstalters werden Tickets nach dem Prinzip 'First come, first served' verkauft, solange der Vorrat reicht", hieß es. Der eigentliche Vorverkauf soll am 12. Juli um 10 Uhr beginnen.

"The Eras Tour" läuft bereits seit mehreren Monaten in den Vereinigten Staaten und führt immer wieder zu ausverkauften Stadien, entsprechend hoch sind mitunter die Eintrittspreise. Tikcketmaster sprach von einer "historischen beispiellosen Nachfrage". Tickethändler nutzten eine dynamische, an Angebot und Nachfrage orientierte Preisgestaltung – und zogen damit heftige Kritik auf sich.

Die Fans stört diese Aussicht offenbar nicht. Der Instagram-Post mit den Konzertankündigungen wurde – Stand Dienstagabend – bereits mehr als drei Millionen Mal gelikt.

