Taylor Swift während eines "The Eras Tour"-Konzerts in Tampa im US-Bundesstaat Florida im April 2023

"Überwältigende Nachfrage": Taylor Swift kündigt Zusatzkonzerte in Deutschland an

Der Andrang nach Tickets scheint gewaltig zu sein: US-Sängerin Taylor Swift kündigt für ihre "The Eras Tour" neben den drei bereits geplanten zwei weiter Shows in Deutschland an. Der Vorverkauf startet schon bald.

US-Superstar Taylor Swift ("Shake It Off") gibt im kommenden Jahr zwei Zusatzkonzerte in Deutschland. Neben den drei bereits bekannten Terminen (18. Juli 2024 in Gelsenkirchen/Schalke-Arena, 23. Juli 2024 in Hamburg/Volksparkstadion, 28. Juli 2024 in München/Olympiastadion) wird die Sängerin zusätzlich am 24. Juli 2024 in Hamburg und am 28. Juli 2024 in München auftreten. Die Veranstalter sprechen von einer "überwältigenden Nachfrage" nach Tickets für die bereits angekündigten Konzerte der "The Eras Tour".

Die Tournee führt die 33-Jährige auch in weitere europäische Metropolen wie Wien, Amsterdam oder Paris. "Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch nächstes Jahr auf der The Eras Tour bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen", schrieb Swift nach Bekanntgabe der ersten Europa-Termine bei Instagram. In Deutschland trat sie zuletzt im Rahmen ihrer "1989 World Tour" 2015 auf. Ein Für 2020 geplanter Auftritt auf der Berliner Waldbühne wurde wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.

Die "The Eras Tour" startete am 17. März in den Vereinigten Staaten und sorgt dort Seite Monaten für ausverkaufte Stadien, entsprechend hoch sind mitunter die Eintrittspreise. Wie teuer die Tickets für die Deutschland-Konzerte sein werden, ist noch nicht bekannt. Der Vorverkauf startet am 12. Juli 2024 um 10 Uhr. Die Registrierungsphase ist bereits beendet. Tickethändler Eventim verspricht einen "fairen Zugang" zu den Eintrittskarten. "Nach den Vorgaben des Veranstalters werden Tickets nach Prinzip 'First come, first served' verkauft, solange der Vorrat reicht, hieß es.

