Seit 2017 ist Taylor Swift mit dem britischen Schauspieler und Sängerliiert. Nun sollen die beiden sogar verlobt sein. Das sagte ein anonymer Bekannter des 31-Jährigen der Zeitung "The Sun" . Bisher wisse nur der engste Familien- und Freundeskreis von den Hochzeitsplänen. "Taylor hat einen wunderschönen Ring, aber sie trägt ihn nur zu Hause", so der Informant. In den vergangenen Jahren haben Swift und Alwyn ihre Beziehung sehr privat gehalten und keine gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Alwyn ist zwei Jahre jünger als Swift und steuerte unter dem Pseudonym William Bowery mehrere Song für ihre Alben "Evermore" und "Folklore" bei. "Ich habe mich in jemanden verliebt, der ein wunderbar normales, ausgeglichenes Leben führte", sagte Swift in ihrer Doku "Miss Americana", die 2020 bei Netflix erschienen ist.