von Eugen Epp Für den Song "Better Than Revenge" wurde Taylor Swift einst als anti-feministisch beschimpft. Für die Neuveröffentlichung des ursprünglich 2010 veröffentlichten Albums passte sie den Text nun an.

Großer Tag für alle Fans von Taylor Swift, auch "Swifties" genannt: Die Sängerin hat ihr ursprünglich 2010 erschienenes Album "Speak Now" unter dem Titel "Speak Now (Taylor's Version)" neu veröffentlicht. Aufmerksamen Hörern fiel dabei sofort eine Änderung auf.

In einem ihrer Songs hat Swift nämlich den Songtext leicht angepasst, damit aber ein deutliches Zeichen gesetzt. Eine Zeile in dem Stück "Better Than Revenge" hatte nämlich schon seit längerer Zeit Kritik auf sich gezogen: Sie sei frauenfeindlich und betreibe Slutshaming, wurde der 33-Jährigen vorgeworfen.

Im Original hieß es darin: "She’s not a saint and she’s not what you think / she’s an actress, whoa / She’s better known for the things that she does / on the mattress." Darin geht es um die neue Freundin des Ex-Partners. In dem neu aufgenommenen Song hat Swift die letzten Zeilen verändert, sie lauten nun: "He was a moth to the flame / she was holding the matches."

US-Sängerin Taylor Swift ist wieder Single: Das waren die Männer an ihrer Seite 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Im vergangenen Jahr gab es Berichte, dass sich Sängerin Taylor Swift und ihre Freund Joe Alwyn heimlich verlobt haben sollen. Doch statt einer Hochzeit folgte nun offenbar die Trennung des Paares. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Nach sechs gemeinsamen Jahren sollen sich Swift und Alwyn auseinandergelebt haben und die Trennung freundschaftlich erfolgt sein. Mehr

Taylor Swift spielt sieben Konzerte in Deutschland

Eine deutliche Abschwächung der ursprünglichen Aussage – schließlich ist auch Taylor Swift erwachsener und reifer geworden. Als sie den Song einst schrieb, war sie gerade mal 18 Jahre alt. Damals war darüber spekuliert worden, dass sich der Text gegen die Schauspielerin Camilla Belle richtete, die direkt nach Swift mit deren Ex-Freund Joe Jonas zusammen war.

"Ich war 18 Jahre alt, als ich das schrieb. Das ist das Alter, in dem du glaubst, dass jemand dir tatsächlich deinen Freund nehmen kann. Dann wirst du erwachsen und merkst, dass dir niemand jemanden wegnehmen kann, wenn er nicht gehen will", sagte Swift schon 2014 dem "Guardian".

Soundtracks Von "Lose Yourself" bis "Bella Ciao": Songs, die durch Filme und Serien zu Mega-Hits wurden 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter "Lose Yourself" (Eminem) in "8 Mile" Natürlich steuerte Eminem für seinen biografischen Film "8 Mile" zu einem großen Teil selbst die Musik bei. "Lose Yourself" läuft zwar nur im Abspann, wurde aber zu einem der erfolgreichsten Hip-Hop-Lieder überhaupt und zur meistverkauften Single von Eminem. Mehr

Die Popsängerin spielt wegen eines Streits mit ihrem ehemaligen Label ihre alten Alben noch einmal ein, damit ihr die Rechte gehören. 2021 hatte sie bereits Neueinspielungen der Alben "Fearless" und "Red" veröffentlicht. Im nächsten Jahr kommt Taylor Swift für insgesamt sieben Konzerte nach Deutschland, sie tritt dann in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf.

Quelle: "Guardian"

Sehen Sie im Video: Hoffentlich bekommen das die Chefs nicht zu sehen: Um ihr Idol Taylor Swift live sehen zu können, macht diese Frau kurzerhand blau. Für ein Interview mit dem Lokalsender "Local 12" lässt sie sich dann eine kuriose Verkleidung einfallen.