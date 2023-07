von Eugen Epp Seine Tennis-Karriere hat Roger Federer beendet, aber vielleicht macht er bald öfter Musik? Beim Konzert von Coldplay durfte der Schweizer die Band bei einem Song unterstützen.

Normalerweise ist Roger Federer ein Künstler mit dem Schläger in der Hand. Der ehemalige Tennis-Profi hat 20 Grand-Slam-Titel gewonnen, für viele ist er der beste Tennisspieler aller Zeiten. Im vergangenen Jahr hat Federer seine aktive Laufbahn als Sportler beendet, kürzlich trat er jedoch in anderer Funktion auf der großen Bühne auf.

Niemand geringeres als die Band Coldplay holte "FedEx" nämlich ins Rampenlicht. Dort tauschte der Schweizer Racket gegen Rassel und unterstützte die Gruppe um Sänger Chris Martin beim Song "Don't Panic". Sogar als Gesangsunterstützung durfte sich Federer bei dem Coldplay-Konzert in Zürich verdingen. Sein Auftritt ist auf dem Instagram-Kanal der Band zu sehen. Und auch Federer selbst postete auf Instagram ein Bild, wie er einen eingeschworenen Kreis mit der Band bildet.

Roger Federer darf Song mit Coldplay performen

"Adventure of a Lifetime", schrieb er dazu – der Titel eines Coldplay-Songs, der für Federer in diesem Fall wohl Programm war: Der musikalische Auftritt vor dem Konzertpublikum im Züricher Letzigrund-Stadion war auch für das ehemalige Tennis-Ass ein großes Abenteuer.

Coldplay-Sänger Chris Martin hatte Federer als "ursprüngliches Bandmitglied" auf die Bühne gerufen: "1996 hatten wir fünf Mitglieder. Das fünfte Mitglied spielte Rassel." Doch nach drei Monaten habe sich das ominöse Mitglied entschieden, sich dem Sport zu widmen: "Dann sagte er: 'Scheiß drauf. Ich werde der größte Tennisspieler aller Zeiten.'" Federer durfte dann den Rhythmus zum nächsten Song vorgeben.

Ganz offensichtlich hatten alle Spaß an dem kleinen Überraschungsauftritt: Federer, die Band und das Publikum. Coldplay kommentierten Federers Post hinterher: "Einwandfreie Leistung an der Rassel! Gibt es etwas, was du nicht kannst?" Der ehemalige Tennis-Star verbringt seine freie Zeit nach der Karriere offenbar gern auf Konzerten. Am Tag zuvor hatte er bereits die Show von Elton John in Zürich besucht.

Quellen: Coldplay auf Instagram / Roger Federer auf Instagram

