Eine der spannendsten Bands von der im Brexit-Taumel befindlichen Insel hat sich einen seltsamen Namen gegeben: Als Vanishing Twin wird in der Medizin ein Fötus bezeichnet, der bei einer Mehrlingsschwangerschaft frühzeitig abgegangen ist.

Ja, manches bleibt rätselhaft an dieser Multikulti-Truppe Vanishing Twin, die beim innovativen Londoner Indie-Label Fire Records unter Vertrag steht.

Musikalisch bringt ihr Album «The Age Of Immunology» futuristischen Dream-Pop, Electro, Krautrock, Latin, soft blubbernde Sixties-Psychedelia-Fragmente, ätherische Streicher- und Gitarren-Sounds sowie die coole Stimme von Frontrau Cathy Lucas unter einen Hut - und die wilde Mixtur funktioniert. Die 45 Minuten vergehen wie im Flug, die Platte klingt - natürlich mit den Mitteln von heute - wie ein fantasievoller Science-Fiction-Soundtrack aus den 60er/70er Jahren.

Nicht umsonst outen sich Vanishing Twin als große «Star Trek»-Fans. «Wir sind ein kleines bisschen Enterprise», sagte Phil MFU, eines der Bandmitglieder, im Interview des Deutschlandfunks. Tatsächlich kommen Vanishing Twin ähnlich international und genderübergreifend rüber wie seinerzeit die TV-Raumschiff-Besatzung: Ein US-Keyboarder und Gitarrist, eine italienische Schlagzeugerin, ein Japaner am Bass - und vorne eine französisch-britische Sängerin, die neben dem «Star Trek»-Gedanken auch die europäische Idee hochhält.

«Ich wuchs in Brüssel auf, das gab mir ein warmes heimeliges Gefühl zur EU wegen ihrer Ideologie», erzählte Lucas kürzlich dem in Österreich geborenen, in London lebenden Deutschlandfunk-Reporter, «Rolling Stone»-Schreiber und Popmusiker Robert Rotifer. Und weiter: «Ich glaube an diese große, föderalistische Idee. Wir sind alle menschliche Wesen, und es gibt keinen wirklichen Grund, warum es Konflikte geben sollte.»

Die Band formierte sich vor vier Jahren in London, bevor der nationalistische Brexit-Ungeist so richtig um sich griff. «Choose Your Own Adventure» (2016) war der Titel des ersten Studioalbums, es folgte die überwiegend instrumentale EP «Dream By Numbers». Mit dem so experimentierfreudigen wie zugänglichen, in mehreren Sprachen gesungenen «The Age Of Immunology» zündet das Raumschiff Vanishing Twin nun also die nächste Stufe auf dem Weg in die unendlichen Weiten des Space-Pop.