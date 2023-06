Sex, please: Janelle Monáe's neues Album ist eine verspielte Pop-Utopie

"The Age of Pleasure"

von Jürgen Ziemer Die Sängerin Janelle Monáe feiert die Sinnlichkeit. Damit setzt sie ein Zeichen – auch gegen reaktionäre Politiker.

Am Anfang war die Zukunft: Als Janelle Monáe loslegte mit ihrer Karriere, klang sie wie ein Wesen aus einer Zeit, die noch weit vor uns liegt. Ihre Songtexte ähnelten Science-Fiction-Storys, und in Interviews behauptete die Sängerin, sie sei eine Androidin aus New Atlantis. Dabei lächelte sie wie eine Sphinx.