Gibt es auf Island eigentlich Menschen, die keine Musik machen? Wenn man sich die quicklebendige und überbordende Insel-Szene ansieht, kann es eigentlich nur eine Antwort geben.

Björk und Sigur Rós mögen vielleicht die großen internationalen Aushängeschilder sein, aber Island hat weit mehr zu bieten: Ólafur Arnalds, múm, Emilíana Torrini, der leider in diesem Jahr viel zu früh verstorbene Jóhann Jóhannsson, Of Monsters and Men oder Sóley - eine kleine Auswahl aufregender Acts. Eines aber haben alle Musiker bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam - irgendwie sind sie alle schräge und verschrobene Grenzgänger.

Das gilt auch für Fufanu, die seit einiger Zeit besonders hoch gehandelt werden. Mit ihrem im Post-Punk (The Cure, Bauhaus) verankerten Sound, den sie mit nicht selten dunkel pluggernder Elektronik rhythmisch gegen den Strich bürsten, bringen sie eiskalte Dunkelheit mit hitziger Coolness in Einklang. Pop trifft auf Industrial trifft auf Techno trifft auf Dancefloor trifft auf Endzeitstimmung trifft auf Futurismus.

Drei EPs haben die Isländer jetzt zu ihrem neuen Album «The Dialogue Series» (One Little Indian) zusammengefasst, das die ganze Vielfältigkeit und Experimentierfreudigkeit von Kaktus, Gulli und Erling bestens zum Ausdruck bringt.

Es ist bereits das dritte Album von Fufanu seit 2015, das wunderbar auch als Soundtrack für eine Schrottplatzwanderung dienen kann, wie die Isländer es im Video zu dem Song «Listen To Me» zeigen. Sie vermögen das Herz zu rühren wie in der psychedelisch anmutenden Pop-Ballade «Hourglass». Haben creepy Begleitmusik für die Dunkelheit («Pick It Up») im Programm, bieten einen Höllenritt für einen dystopischen Sci-Fi-Film («Crystal & Gold») oder lassen im kargen «One Too Many» einfach nur mal die Drums sprechen.

«Wir haben nie den einen Sound gefunden, bei dem wir bleiben. Es geht immer auch ein bisschen um das Entdecken und Herausfinden, was uns in jeder Situation bewegt und antreibt», sagte Kaktus Einarsson laut Mitteilung seiner Plattenfirma. Mit «The Dialogue Series» sind Fufanu auf große Entdeckungsreise gegangen.