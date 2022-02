Ein Sohn findet in seinem Auto eine alte Aufnahme und ist begeistert. Dann findet er heraus: Sie kommt von seinem Vater. Dank Tiktok ist die 40 Jahre alte Nummer jetzt ein Hit.

Der Song ist bereits 40 Jahre alt. Doch erst jetzt gelang "Surrender To Me" an die Öffentlichkeit. Und wurde zum Hit. Die Funk-Nummer mit Ohrwurmpotenzial stammt aus der Feder von William “Curly” Smith. Den unverhofften Erfolg hat er seinem Sohn Zach Smith zu verdanken.

Der 19-Jährige teilte am 4. Januar bei Tiktok ein Video, das inzwischen 3,2 Millionen Aufrufe erzielte. Darin ist Zach in seinem Auto zu sehen, wie er die Musik aufdreht und erzählt, dass er diesen Song in seinem Auto gefunden habe. Er habe ihn noch nie zuvor gehört. Und er ist begeistert. "Es ist Funk, aber es ist so gut". Er ist völlig aus dem Häuschen, hält sich ungläubig die Hände an den Kopf, spielt auf einem imaginären Keyboard zu der eingängigen Melodie. Der Song sei einfach verdammt gut.

Zach Smith findet also einen Song, den er wahnsinnig gut findet und findet dann heraus, dass er von seinem Vater ist. Der junge Smith ist selber Musiker und auf Tiktok als Zach Montana unterwegs. Er lädt das Video von sich im Auto mit dem Song seines Vaters hoch. Dann geht er ins Bett. Und wacht am nächsten Morgen auf, um festzustellen, dass der Clip von tausenden Menschen abgespielt wurde. So berichtet es der "Guardian". Der Zeitung sagte er: "Ich wachte auf von Nachrichten von Leuten, von denen ich sonst nie welche kriege, wie zum Beispiel von meinem Hairstylisten". Auch sie zeigten sich beeindruckt von dem Song. In den Kommentaren bei Tiktok wurde eine Veröffentlichung gefordert.

Durch Tiktok zum viralen Hit

Die gibt es inzwischen. Vater und Sohn waren im Januar gemeinsam im Studio und haben das Stück neu aufgelegt. Bei Spotify ist es zu hören. William "Curly" Smith spricht von einem "glücklichen Zufall", dass sein Song zu einem viralen Hit wurde.

Viralhits Focaccia Art und Hot Chocolate Bombs: Foodtrends, die ohne Social Media nie erfolgreich gewesen wären 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Hot Chocolate Bombs Marshmallows im heißen Kakao sind ein Klassiker. Die Hot Chocolate Bombs, die auf Tiktok zu viraler Berühmtheit kamen, sind allerdings Einlagen für Fortgeschrittene. Die trendigen Schokoladenbomben funktionieren ähnlich wie Badekugeln und sind gefüllt mit Marshmallows und Kakaopulver. Mehr

Und vielleicht kommt "Surrender To Me" sogar noch größer raus. Nachdem einige Follower von Zach vorgeschlagen hätten, dass der Song perfekt zum Disco inspirierten Soundtrack von "Guardians of the Galaxy" passen würde, habe der Musikchef von Marvel den Song tatsächlich Regisseur James Gunn vorgeschlagen, heißt es weiter. Versprechen gebe es nicht, aber es sei gutes Timing, da eine Fortsetzung der Filmreihe geplant sei. Es wäre der krönende Abschluss dieser Geschichte: "Wir sind riesige Marvel-Fans", sagte Zach Smith dem "Guardian".

Quellen:"The Guardian", Tiktok