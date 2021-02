Olivia Rodrigo hat mit ihrem Song "Driver’s License" den ersten internationalen Hit des Jahres gelandet. Zu verdanken hat die 17-jährige Sängerin das auch einer Umzieh-Challenge auf TikTok – und Disney.

Am Anfang schwebt noch eine schüchtern anmutende Stimme über seichte Klaviertöne. Doch mit jedem Takt erhebt sich die Stimme. Sie wird lauter, mutiger, emotionaler. Zum Ende hin schreit sie regelrecht, ihr Schmerz ist spürbar – unterstützt von weiteren Stimmen: Red lights, stop signs / I still see your face in the white cars, front yards / Can’t drive past the places we used to go to / 'Cause I still fuckin' love you, babe (ooh, ooh, ooh, ooh).

"Driver's License" (zu Deutsch: Führerschein) heißt der Song, mit dem die 17-jährige Olivia Rodrigo gerade weltweit die Charts anführt. Ihre Ballade ist, wie der "Spiegel" schreibt, der "erste große internationale Pophit des Jahres 2021". Über 150 Millionen Mal wurde der Song unter anderem auf Spotify gestreamt. Ihren Erfolg verdankt Rodrigo unter anderem einer Umzieh-Challenge auf TikTok.

Die "Driver's license"-TikTok-Challenge

Mel Sommers, eine 20-jährige Influencerin aus Kalifornien, stellte Anfang Januar eine Szene aus Rodrigos Musikvideo nach. Dabei synchronisiert sie zunächst ungeschminkt ein paar Zeilen der letzten Strophe des Songs. Als der Refrain einsetzt, lässt sie sich nach hinten fallen – und trägt plötzlich ein Kleid, ihre Haare sind gemacht und sie ist geschminkt.

Sommers trat mit ihrem Video eine Challenge los. Es fanden sich unzählige Nachahmer. Mittlerweile gibt es über 800.000 TikTok-Videos, die mit dem Sound von "Driver's License" unterlegt sind. "Ich dachte nur: Wow, das ist cool“, sagte Sommers zu "Buzzfeednews". "Ich habe das losgetreten. Allerdings finde ich es noch schöner, dass ich dadurch Olivias Streams steigern konnte."

Disneys "High School Musical: Die Serie"

Dass Rodrigo mit „Driver's License“ einen solchen Hit gelandet hat, ist allerdings nicht nur TikTok zu verdanken. Die 17-Jährige ist keine völlig Unbekannte. Wie einst bei Britney Spears, Miley Cyrus oder Selena Gomez hat auch Rodrigos Karriere bei Disney begonnen. Genauer gesagt: bei Disney +, der Streamingplattform des Medienunternehmens. Dort spielt sie die Rolle der Nina Salazar-Roberts in "High School Musical: Das Musical – Die Serie", die auf den beliebten "High School Musical"-Spielfilmen basiert.

