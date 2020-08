Tim Bendzko wird am Samstag in der Arena Leipzig auftreten

Registrierung am Veranstaltungsort Corona-Experiment in Leipzig: Kurzfristige Anmeldungen für Tim-Bendzko-Konzert möglich

Am Samstag wird Musiker Tim Bendzko in der Arena Leipzig auftreten. Mit dem Experiment wollen Forscher herausfinden, wie das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen berechnet werden kann. Weil sich nicht genug Menschen vorab registrierten, kann man das nun vor Ort nachholen.

Wegen des noch immer grassierenden Coronavirus sind große Kultur- und Konzertveranstaltungen weiterhin untersagt. Erst am Dienstag wurde bekannt gemacht, dass beispielsweise auch die Deutschlandpremiere des Harry-Potter-Theaterstücks in Hamburg noch einmal verschoben werden muss – aus dem Oktober 2020 in den April 2021.

Mit einem Corona-Konzertexperiment wollen Forscher aus Halle nun herausfinden, wie man Konzerthallen und Großveranstaltungen sicherer gestalten kann. Hierfür hat man ein Konzert des Künstlers Tim Bendzko ("Nur noch kurz die Welt retten") in der Arena Leipzig am kommenden Samstag angesetzt. In der regulären Anmeldezeit hatten sich für das Experiment am Samstag 2210 Menschen zwischen 18 und 50 Jahren registrieren lassen. Angepeilt hatten die Forscher ursprünglich 4200 Teilnehmer. Nun wurde die Anmeldefrist noch einmal verlängert.

Konzertbesuch nur mit negativem Testergebnis und Maske

Wer noch teilnehmen will, kann sich am Donnerstag oder Freitag am Veranstaltungsort registrieren lassen. Mit der Möglichkeit zu den Nachmeldungen reagiere man auf großes Interesse und entsprechende Anfragen, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Das Konzertexperiment "Restart-19" ist ein gemeinsames Projekt der Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ziel der Forscher der Universitätsmedizin Halle ist, ein mathematisches Modell zu entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen berechnet werden kann. Die Auswertung soll im Oktober vorliegen. Wer zu dem Konzert am Samstag gehen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können und während des Versuchs FFP2-Masken tragen. Entsprechende Test-Kits für einen Corona-Test werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.