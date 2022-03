"Why Can't We Live Together" machte ihn weltberühmt: Sänger Timmy Thomas ist tot

Sade sang seinen Song, Drake sampelte ihn: "Why Can't We Live Together" machte Timmy Thomas berühmt. Mit 77 Jahren ist der Soulmusiker gestorben. Das Lied ist heute so aktuell wie vor einem halben Jahrhundert.

Rund ein halbes Jahrhundert war Timmy Thomas als Musiker aktiv, nahm in der Zeit unzählige Songs und mehrere Alben auf - und doch war es ein Song, der seine Karriere überstrahlt: Die im Oktober 1972 veröffentlichte Single "Why Can't We Live Together". In den US-Charts schaffte es das Lied auf Platz 3, auch in Großbritannien und Deutschland landete er damit in den Top 30. Die Platte verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal.

Timmy Thomas' unsterbliche Friedenshymne

Thomas schrieb diesen Song, wie er später sagte, nachdem er im Fernsehen Bilder vom Vietnam-Krieg sah. Am 11. März dieses Jahres verstarb der Musiker im Alter von 77 Jahren - der Text seines größten Hits ist jedoch aktueller denn je:

No more wars, no more wars, no more war

Umm, just a little peace in this world

No more wars, no more war

All we want is some peace in this world

"Why Can't We Live Together" war nicht nur ein eindringlicher Anti-Kriegssong, sondern gleichzeitig auch der Appell zur Nächstenliebe über alle Grenzen hinweg. Auch das 50 Jahre später immer noch erschreckend aktuell:

No matter, no matter what color

Umm, you are still my brother

I said, "No matter, no matter what color

Umm, you are still my brother"

Nicht nur aufgrund des Textes beeinflusste der Song Generationen von Musikern: Die aufjaulende Orgel und der hypnotische Rhythmus verleihen dem Stück einen Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann. Wohl auch deshalb sang Sade "Why Can't We Live Together" 1984 auf ihrem Debütalbum "Diamond Life", mit dem sie ihre Weltkarriere begründete. Und der Rapper Drake sampelte den Song 2015 für seinen Welthit "Hotline Bling".

Der gewaltige Erfolg von "Why Can't We Live Together" täuscht ein wenig darüber hinweg, dass Timmy Thomas im Laufe seiner Karriere auch andere tolle Songs performte, darunter "People Are Changing", "New York Eyes", sein 1985 aufgenommenes Duett mit Sängerin Nicole McCloud, oder das 1990 veröffentlichte "(Dying Inside) To Hold You", das kurioserweise ein riesiger Hit auf den Philippinen wurde.

Begonnen hatte der 1944 in Evansville, Indiana geborene Künstler seine Karriere in den 1960er Jahren zunächst als Jazzmusiker, er begleitete Künstler wie Cannonball Adderley oder Donald Byrd als Keyboarder. Später nahm er als Sessionmusiker in Memphis Platten auf. Noch in den 2000er Jahren war sich Thomas nicht zu schade, seine Tastenkünste für zwei Alben der Sängerin Joss Stone zur Verfügung zu stellen.

Da hatte ihn Erfolg von "Why Can't We Live Together" schon längst als Solokünstler etabliert. Der Song wird bleiben. Timmy Thomas hingegen ist am 11. März mit 77 Jahren von uns gegangen.