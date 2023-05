Bis 2009 tanzte und sang die Rock-Legende Tina Turner auf den Bühnen der Welt – hier bei einem Konzert in der Ahoy-hall in Rotterdam, im April 1985

Mit Songs wie "We don't need another hero", "Private Dancer" oder "Golden Eye" hat sich Tina Turner in die Herzen ihrer Fans gesungen. Nun zollen ihr Menschen auf der ganzen Welt Tribut.

Die weltberühmte Rocksängerin Tina Turner ist tot und Fans und Weggefährten auf der ganzen Welt sind bestürzt "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Tina Turner von uns gegangen ist", teilte ihr Sprecher Bernard Doherty am Mittwochabend in einem Statement mit. "Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Leidenschaft für das Leben hat sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert", so Doherty in einer Mitteilung auf Instagram.

Mick Jagger über Tina Turner: "Ich werde sie niemals vergessen"

Mick Jagger, Frontmann der Rolling Stones, begleitete Tina Turner über Jahrzehnte. In den 1960er Jahren waren sie bereits gemeinsam auf Tour gewesen, heute nimmt er Abschied von einer "wundervollen Freundin". Auf Instagram postet er ein Bild von Turner und würdigt neben ihrem musikalischen Erbe auch die gemeinsame Freundschaft: "Sie war wahrlich eine enorm talentierte Entertainerin und Sängerin. Sie war inspirierend, warmherzig, witzig und großzügig. Sie hat mir so viel geholfen, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen."

Auch die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, sprach bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus über Tina Turner. Ihr Tod sei ein "großer Verlust": "Tina Turner war eine Ikone, eine Musik-Ikone, die in ihrer Karriere (...) viele großartige Momente hatte".

Bryan Adams: "Ich werde dir für immer dankbar sein"

Der kanadische Künstler ud Songwriter Bryan Adams schrieb auf Instagram, er werde Turner ewig dankbar sein. Beide waren gemeinsam auf Tour gewesen und hatten 1985 die Single "It's Only Love" veröffentlicht. Adams würdigte auch ihre persönliche Geschichte einer gewalttätigen Ehe: "Danke, dass du Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert bist, weil du deine Wahrheit gesagt hast und uns deine Stimme geschenkt hast."

Die US-Raumfahrtbehörde NASA würdigte die "Simply the Best"-Sängerin: "Die Musiklegende Tina Turner funkelte als Queen of Rock 'n' Roll über die Bühne und in die Herzen von Millionen von Menschen. Ihr Vermächtnis wird für immer unter den Sternen leben."

Marco Buschmann: "Sie war Simply The Best"

Auch in Deutschland ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), als Musik-Fan bekannt, nannte Tina Turner eine "musikalische Legende" seiner Kindheit und Jugend. "Kurz gesagt: Sie war Simply The Best. Ruhe sie in Frieden!"

Die Filmemacherin Mo Asumang äußerte sich emotional via Twitter: "Ich habe Dich sooo geliebt, für Deine Stärke, Deine Weisheit, Deinen Kampfesgeist. Wo auch immer Du jetzt als Seele bist, dort mag #Balance sein und #Liebe".

Turner trat 1996 auch bei "Wetten, dass..?" auf, damals tanzte sie Wiener Walzer mit Thomas Gottschalk. Auch der Fernsehmoderator würdigte die Sängerin auf Instagram: "Sie war eine Powerfrau … Eine der ersten und eine der letzten!"

