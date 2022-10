Tito Puente am Schlagzeug. Die undatierte Aufnahme zeigt den legendären Musiker bei einem Jazz-Festival in Monterey im US-Bundesstaat Kalifornien.

Aufgewachsen in Spanish Harlem in New York, hatte Tito Puente eigentlich eine Tänzer-Karriere im Sinn. Er entschied er sich anders – und schrieb Musikgeschichte.

Tito Puente war zu seiner Zeit nicht nur der "King of Mambo", sondern auch der "König der Timbales", er beherrschte die typisch kubanischen Trommeln kreolischen Ursprungs wie kaum ein Zweiter. Google ehrt den Mambo-, Salsa- und Jazzmusiker an diesem Dienstag mit einem aufwändigen Doodle, das vor allem aus einem animierten Video mit der Musik Puentes und Comiczeichnungen über sein Leben besteht – und früh am Morgen erstmal ganz viel gute Laune verbreitet. Der Clip weckt Assoziationen an Kuba oder Puerto Rico. Dabei war Tito Puente ein echter US-Amerikaner.

Genau genommen war er ein Nuyorican, wie in New York geborene Kinder puerto-ricanischer Eltern umgangssprachlich bezeichnet werden. Tito Puente kam am 20. April 1923 zu Welt. Er wuchs in dem Stadtteil von Manhattan auf, das Spanish Harlem genannt wird. Zunächst wollte er Mambo-Tänzer werden, entschied sich dann aber doch für eine Musiker-Karriere.

Mit seinem unglaublichen Repertoire an Musikinstrumenten – er spielte neben den Timbales auch Klavier, Saxophon, Vibraphon sowie Congas und Bongos – währte seine Karriere mehr als ein halbes Jahrhundert. Viele bedeutende Preise erhielt er, unter anderem fünf Grammys und die Auszeichnung als "Living Legend des Library of Congress".

Tito Puente starb am 31. Mai 2000 im Alter von 77 Jahren. Das Google-Doodle an diesem Dienstag bezieht sich also nicht auf die Lebensdaten dieses legendären Musikers.

Hintergrund ist laut dem "Google Watch Blog" der "National Hispanic Heritage Month" in den USA, der noch bis zum 15. Oktober läuft. Damit wird in den USA der Einfluss von Hispano-Amerikanern auf die Kultur und Geschichte der Vereinigten Staaten und ihre Errungenschaften gewürdigt. Auf Tito Puente treffen diese Attribute zweifellos zu.

Quellen: "Google Watch Blog", "Nau.ch"