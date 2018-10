Mit Cover-Versionen ist es so eine Sache. Viele Nachwuchskünstler versuchen sich an mehr oder weniger gelungen Adaptionen berühmter Hits – die Video-Plattform YouTube ist der mannigfaltige Beweis dafür. Ans Original reichen nur die wenigsten heran.

Entertainer und Big-Band-Leader Tom Gaebel traut sich nun an den legendären Survivor-Song "Eye of the Tiger". Dr. Swing liefert zudem die augenzwinkernde Hommage an den 80er-Jahre-Hit. Die Kombination beider Elemente ist selten und verdient in diesem Fall das Prädikat "absolut sehens- und hörenswert".

Wie Tom Gaebel gegenüber dem stern erklärt, habe er den Song "Eye of the Tiger" schon immer "geil" gefunden. "Ich habe vor eins, zwei Jahren alle 'Rocky'-Filme noch mal hintereinander weggeguckt und dann dachte ich, ob man Songs für meine Band umkrempeln könnte. Dann macht man eine heiße Big-Band-Nummer draus – diese Idee fand ich total witzig", so der 43-Jährige.

Das Cover ist einer von insgesamt 13 Songs des neuen, mittlerweile 8. Albums "Perfect Day" des gebürtigen Gelsenkircheners, das Ende September erschien.





Tour-Daten:

02.11.18 - Dresden , Jazztage / Kulturpalast

, Jazztage / Kulturpalast 01.12.18 - Frankfurt am Main , Alte Oper

, Alte Oper 18.01.19 - München , Prinzregenten Theater

, Prinzregenten Theater 15.02.19 - Plauen , Festhalle

, Festhalle 11.03.19 - Buchholz , EMPORE

, EMPORE 12.04.19 - Wien , Konzerthaus

, Konzerthaus 14.04.19 - Berlin , Ernst-Reuter-Saal

, Ernst-Reuter-Saal 16.04.19 - Köln , Philharmonie

, Philharmonie 28.04.19 - Wendelstein , Jazz & Blues Open Festival

, Jazz & Blues Open Festival 29.04.19 - Mannheim , Capitol

, Capitol 17.05.19 - Düsseldorf , Tonhalle

, Tonhalle 01.06.19 - Osnabrück , Alando Ballsaal

, Alando Ballsaal 16.08.19 - Bad Elster , Natur/Theater

, Natur/Theater 13.10.19 - Hamburg , Laeiszhalle

, Laeiszhalle 18.10.19 - Halle , Händel Halle

, Händel Halle 24.10.19 - Leer , Theater an der Blinke

, Theater an der Blinke 31.10.19 - Lünen , Hilpert Theater

, Hilpert Theater 24.11.19 - Rödermark , Kulturhalle

, Kulturhalle 29.11.19 - Buxtehude, Halepaghen-Halle





Und wer zum Vergleich noch einmal einen Blick aufs Original werfen möchte, findet hier das Musikvideo zu "Eye of the Tiger" aus dem Jahr 1982 im Video: