Tom Verlaine ist tot – Television-Frontmann starb in New York

Legende des Punk Tom Verlaine ist tot – Television-Frontmann starb in New York

Tom Verlaine gehörte mit seiner Band Television in den 70er Jahren zu den prägendsten Musikern der New Yorker Punk-Szene. "Marquee Moon", das erste Album der Band, wurde ein Klassiker. Nun starb Verlaine.

Tom Verlaine ist tot. Der Der US-Sänger, Gitarrist, Songwriter und ehemalige Frontmann der Band Television starb nach kurzer Krankheit am Samstag (Ortszeit) in New York, wie unter anderem das Magazin "Rolling Stone" und die "New York Times" unter Berufung auf Jesse Paris Smith, Tochter von Rock-Legende Patti Smith, berichteten.

Tom Verlaine hatte Television Anfang der 70er Jahre mit einem Freund gegründet

Verlaine, der mit bürgerlichem Namen Thomas Miller hieß, wurde 73 Jahre alt. "Er starb friedlich in New York City im Kreise enger Freunde. Seine Vision und seine Vorstellungskraft werden uns fehlen", teilte Smith demnach weiter mit.

Verlaine gründete Television 1973 mit seinem Schulfreund Richard Hell. Berühmt wurde die Band mit dem Punk-Album "Marquee Moon" (1977) mit dem gleichnamigen Titel-Song. Später war Verlaine als Solo-Musiker unterwegs. Er arbeitete unter anderem mit Künstlern wie David Bowie und Patti Smith.

