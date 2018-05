Diese Frau hat es einfach raus. Seit Jahren ist sie die erfolgreichste deutsche Musikerin. Niemand verkauft mehr Platten, keiner füllt so viele Stadien wie sie. Dabei hat sie in Deutschland nicht einen einzigen Nummer-eins-Hit in den Single-Charts gehabt. Wie macht sie das also?

Eine Antwort ist: Sie weiß einfach, wie man sich perfekt vermarktet. Das beweist sie mit ihrer neuen Remix-CD. Noch bevor "Flieger" überhaupt in den Läden steht, diskutieren die Fans über das Cover. Dort präsentiert sich Helene einmal mehr obenrum äußerst freizügig in einem tief ausgeschnittenen Top.

Helene Fischer gewährt tiefe Einblicke

Doch nicht ihr großzügiger Blick aufs Dekolletee ist der Grund dafür, dass die CD schon vorab hohe Wellen schlägt. Es ist das, was sie untenrum trägt. Beziehungsweise: was sie möglicherweise nicht trägt. Denn auf dem Coverfoto ist nicht klar erkennbar, ob Helene Fischer ein Höschen anhat oder nicht. Die Hände hält sie diskret vor ihren Schritt, wodurch sie Spekulationen Tür und Tor öffnet. Was sicherlich beabsichtigt ist.

Die Fans spielen das Spiel mit: Auf Facebook wird heftig über das Bild diskutiert. "Keinen Schlüppi an Helenchen?", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Helene, wie oft muss ich Dir noch sagen: Immer Unterhose anziehen!" Viele loben das Foto, einigen ist es jedoch deutlich zu freizügig geraten: "Immer billiger und niveaulos", kritisiert ein Mann. "Du musst dich nicht selbst in so eine 'Schublade' stecken", schreibt eine Frau. Auch wenn die Diskussion kontrovers verläuft: Die Veröffentlichung sorgt schon vorab für Gesprächsstoff.

Der Song ist ein Jahr alt

"Flieger - The Mixes" erscheint am 1. Juni. Die CD enthält insgesamt acht verschiedene Versionen des gleichnamigen Songs, der bereits auf dem im vergangenen Mai veröffentlichten Album "Helene Fischer" enthalten war und damals bereits als Single ausgekoppelt wurde.

Ein Jahr später scheint der Song immer noch zu interessieren. Das Kalkül mit dem aufsehenerregenden Cover scheint aufzugehen: Obwohl die CD noch gar nicht auf dem Markt ist, belegt sie bei den Amazon-Bestsellern in der Rubrik "Pop aus Deutschland" Rang 3 (Stand: Freitag, 25. Mai, 17 Uhr).

Helene weiß einfach, wie's geht.