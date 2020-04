Die britischen Rock-Legenden melden sich zurück: Mit ihrem am Donnerstag überraschend veröffentlichten Song «Living In A Ghost Town» bestätigen die Rolling Stones den topfitten Eindruck, den sie schon am vorigen Wochenende beim globalen Benefizkonzert «One World - Together At Home» gemacht hatten.

Das Lied sei die erste neue Stones-Single seit acht Jahren und die erste Eigenkomposition nach «Doom And Gloom» vom Best-Of-Album «GRRR!» (2012), teilte das Label Universal am Abend in Berlin mit.

Um 20.00 Uhr deutscher Zeit soll zudem ein Video zu «Living In A Ghost Town» erscheinen. Geschrieben wurde das Stück mit dem zur Corona-Krise passenden Titel von Sänger Mick Jagger (76) und Gitarrist Keith Richards (76). Teile des Songs seien «bereits vor dem weltweiten Lockdown in London und Los Angeles aufgenommen worden», erklärte die Plattenfirma. «In der Quarantäne entschied sich die Band, "Living In A Ghost Town" zu finalisieren und nun schließlich zu veröffentlichen.»

Die Rolling Stones wurden 1962 in Großbritannien gegründet, sie gelten mit insgesamt über 300 Lebensjahren der vier Musiker Jagger, Richards, Ron Wood (72, Gitarre) und Charlie Watts (78, Schlagzeug) als älteste große Studio- und Liveband der Rockgeschichte. Zuletzt hatte das Quartett Ende 2016 «Blue & Lonesome» herausgebracht, das ausschließlich Cover-Versionen enthielt. Die Platte erhielt einen Grammy als bestes traditionelles Bluesalbum.

Über «Living In A Ghost Town» sagte Jagger laut Label: «Es gab da einen Song, von dem wir dachten, dass er die Zeiten gut mitschwingen lässt, in denen wir derzeit leben.» Richards verriet, dass das Stück als «Teil eines neuen Albums, einer laufenden Sache», aufgenommen worden sei. Der Song passe momentan genau richtig. «Bleibt gesund», so die Botschaft des Gitarristen an die Fans.