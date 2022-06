Der Hit "Wind of Change" der Scorpions ist untrennbar mit dem Fall der Mauer und dem Freiheitskampf in der Sowjetunion verbunden. Doch Putins Angriffskrieg in der Ukraine hat die Vorzeichen geändert. Jetzt haben die Rocker ihren Song sogar umgedichtet.

Eigentlich sollten die Scorpions ja schon längst im Rock-Ruhestand sein. Ihre offizielle Abschiedstournee begann im Jahr 2010 – und hörte irgendwie nie auf. Comeback folgte auf Comeback. Am Mittwoch beginnt ihre nächste Deutschland-Tour. Mal wieder eine Zeitenwende. Und diesmal nicht im positiven Sinne. Die Band hat es schon immer geschafft, ein Gefühl von Aufbruch zu vermitteln. Ihr Song "Wind of Change" wurde zur Hymne des Mauerfalls und des Untergangs der Sowjetunion. Doch vor ihrer anstehenden "Rock-Believer"-Tour haben sich die Vorzeichen geändert. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die innige Beziehung zwischen den Scorpions und Russland belastet. So sehr belastet, dass sich Sänger Klaus Meine sogar dazu gezwungen sah, ihren größten Hit umzudichten.

"Nicht die Zeit, Russland zu romantisieren": Scorpions dichten "Wind of Change" um

Wie die "Zeit" berichtet, hätten die Hannoveraner im März ihre ersten Konzerte nach der Corona-Pandemie in Las Vegas gespielt. Zu dieser Zeit tobte bereits der Krieg in der Ukraine. Für Meine war es keine Option, ihren größten Hit einfach so weiter zu spielen: "Wind of Change so zu singen, wie wir es immer gesungen haben, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen", so Meine. "Es ist einfach nicht richtig, es ist nicht die Zeit, um Russland zu romantisieren."

Auch wenn das Lied in einer völlig anderen Zeit und unter ganz anderen Umständen entstanden ist, klingen die ersten Zeilen heute schon fast sarkastisch: "I follow the Moskva / Down to Gorky Park / Listening to the wind of change."

Mit Blick auf den russischen Angriff habe es nur zwei Möglichkeiten gegeben: Die Band hätte ihren größten Hit gar nicht mehr spielen können, oder der Text müsste angepasst werden. Die Scorpions entschieden sich für Letzteres. Seit ihren Konzerten in Las Vegas lautet daher der Text: "Now listen to my heart – It says Ukrainia, waiting for the wind to change", das berichtet der "Rolling Stone".

Fans der Band können sich auf der Tour also auf den neuen Songtext freuen, den Meine auch bei künftigen Auftritten singen wird. "Und das wird auch in nächster Zeit so sein".

Meine lacht über das Gerücht, die CIA habe "Wind of Change geschrieben"

Und dann wäre da ja noch ein ganz und gar unglaubliches Gerücht: Patrick Radden Keefe, Autor des "New Yorker", ging vor knapp zwei Jahren mit seinem Podcast "Wind of Change" auf Sendung. Er ging im Zuge dessen der Theorie nach, nicht etwa die Scorpions, sondern der amerikanische Geheimdienst CIA habe die Ballade geschrieben.

Als Keefe Meine mit diesem Gerücht konfrontierte, sei dieser erst perplex gewesen, habe dann über die absurde Theorie fassungslos gelacht und klar gemacht: die CIA hat den Song nicht geschrieben.

Quellen: Die Zeit, Rolling Stone