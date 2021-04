Drei Jahre nach dem Tod des DJs und Musikproduzenten Avicii soll im Herbst eine Biografie über ihn auf den Markt kommen. Erlöse aus dem Verkauf sollen gespendet werden.

Drei Jahre nach dem Tod des DJs und Musikproduzenten Avicii soll am 16. November eine Biografie über den schwedischen Musiker erscheinen.

Für das Buch «Tim - The Official Biography» habe der schwedische Journalist und Autor Mans Mosesson mit Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern von Avicii alias Tim Bergling gesprochen. Das teilte die «Tim Bergling Foundation» mit, die Berglings Eltern nach dessen Tod gegründet hatten. Demnach sollen alle Einnahmen aus den Buchverkäufen an die Stiftung gehen, die sich für die Prävention von psychischen Erkrankungen und Suizid einsetzt.

Der in Stockholm geborene DJ war am 20. April 2018 in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Der Schöpfer von Hits wie «Levels» und «Addicted To You», wurde 28 Jahre alt.