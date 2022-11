Der US-Musiker will wieder heiraten. Im August hat er sich mit der australischen Sängerin Firerose verobt, wie das Paar jetzt in einem Interview erzählte.

Der US-Countrymusiker Billy Ray Cyrus (61) hat sich mit der australischen Sängerin Firerose (34) verlobt. Den Antrag machte Cyrus bereits im August, wie das Paar dem Magazin "People" in einem gemeinsamen Interview erzählte. "Billy sah mich an und fragte: "Willst du mich heiraten?" Und ich habe nur gesagt: "Natürlich will ich. Ich liebe dich"", sagte Firerose. Ihren Verlobungsring habe sie sich später selbst ausgesucht.

"Musikalische Seelenverwandtschaft"

Die beiden Musiker sind nach eigenen Worten bereits seit zwölf Jahren befreundet. Kennengelernt hätten sie sich in Los Angeles am Set der Teenager-Serie "Hannah Montana", in der Cyrus damals an der Seite seiner Tochter Miley spielte. Firerose habe an dem Tag auf dem Gelände für ein anderes Projekt vorgesprochen, und so seien sie sich auf dem Studiogelände begegnet. Cyrus habe sie eingeladen, bei den Dreharbeiten zuzuschauen, und danach seien sie in Kontakt geblieben. Im Juli 2021 veröffentlichten sie einen ersten gemeinsamen Song mit dem Titel "New Day".

"Als wir anfingen, die Musik zu teilen, entwickelte es sich mehr zu einer musikalischen Seelenverwandtschaft, zu einer glücklichen, reinen Liebe, von der ich nicht wusste, dass sie existieren könnte", sagte Cyrus. Im Sommer sei Firerose auf seiner Farm in Tennessee eingezogen, wo er sich um seine todkranke Mutter kümmerte. Kurz bevor seine Mutter Mitte August starb, habe er Firerose auf der Farm den Antrag gemacht.

Der Musiker war zuvor 28 Jahre lang mit Tish Cyrus verheiratet. Zusammen haben sie die drei Kinder Miley (29), Braison (28) und Noah (22). Der Sänger adoptierte zudem Trishs Kinder Brandi (35) und Trace (33). Aus einer früheren Beziehung hat er einen 30-jährigen Sohn. Nach zwei zurückgezogenen Anträgen in den vergangenen Jahren ließ sich das Paar im April scheiden.