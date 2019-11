View this post on Instagram

Wenn Ihr auch denkt, dass Ihr alles über mich wisst, ich kann Euch heute sagen - Ihr wisst nicht alles. Eines Tages hatte ich das Gefühl in einem irre schnellen ICE zu sitzen, links und rechts rasten die wunderschönen Bilder an mir vorbei und ich konnte die Momente überhaupt nicht mehr realisieren. Wer war ich? Was wollte ich da eigentlich? Warum tue ich das? Und was macht mich glücklich? Ich habe die Notbremse gezogen. Bin ausgestiegen, habe mich „in die Sonne gesetzt“, zurückgelehnt, über alles nachgedacht und bin drauf gekommen, ich saß einfach eine Weile im falschen Zug. Ihr werdet es vielleicht mitgekriegt haben, dass ich mich dann eine zeitlang zurückgezogen und mich neu orientiert habe. Menschen, von denen ich dachte, dass sie es gut mit mir meinten, haben mich tief enttäuscht. Ich habe mich von all dem getrennt und es geht mir jetzt besser als je zuvor. Jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Andreas war immer an meiner Seite, auch als es mir nicht so gut ging und ich nicht mehr ich selbst war - und dafür bin ich ihm dankbar. Und Euch bin ich ganz besonders dankbar, weil Ihr immer zu mir steht. Für immer. Das weiß ich jetzt. All das Schlimme der letzten Monate, aber auch etwas über das Schöne, das ich jetzt vor mir habe, habe ich mir von der Seele geredet. BILD hat heute mein ehrlichstes Interview abgedruckt. 📸 @sandraludewigofficial