Sehen Sie im Video: Barcelonas Oper spielt erstes Konzert nach Lockdown – Zuhörer sind 2300 Topfpfanzen.









Ein klassisches Konzert im Grünen. Aber nicht im üblichen Sinne. Denn hier war man nicht unter freiem Himmel, sondern man am Sonntag rund 2.300 Topfpflanzen ins Publikum der Oper in Barcelona geholt. Abstandhalten war bei den grünen Gästen nicht notwendig. Aber Corona spielte trotzdem eine wichtige Rolle. Denn das Ende des Ausnahmezustands in Spanien am Sonntag machte das sogenannte „Konzert für das Biozän" möglich. Ein Streichquartett sollte am Montag „Chrysantheme" des italienischen Komponisten Giacomo Puccini vorführen und die Phase nach dem Lockdown einläuten. Das Konzert wurde wegen der Requiem-ähnlichen Traurigkeit ausgewählt. Dazu der spanische Konzeptkünstler Eugenio Ampudia am Montag in Barcelona: "Den Pflanzen muss etwas Konkretes in Form von Musik erzählt werden. Das, was wir in dieser Zeit durchgemacht haben. Es ist die Sprache, von der ich weiß, dass sie sie verstehen oder die sie zumindest beeinflusst. Soviel ist mir klar. Die Performance ist fast wie ein Requiem, ohne eines zu sein. Aber es kann das Gefühl der Traurigkeit übertragen. Ein Gefühl, das anderen Wesen widerfahren ist." Und nach der Veranstaltung sollen die Topfpflanzen, die gerade ein klassisches Konzert absorbieren durften, an das Gesundheitspersonal des Landes gespendet werden. Damit soll deren Arbeit unter schwersten Bedingungen in den vergangen Monaten gewürdigt werden. Spanien ist eins der Länder, die in Europa mit am stärksten von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Denn dort hat man rund 28.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.