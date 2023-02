von Eugen Epp Pink geht wieder auf Tour – und nimmt ihre Tochter mit. Die Elfjährige bekommt einen Job in Mamas Tross und wird nach Mindestlohn bezahlt.

In der vergangenen Woche hat Pink ihr neuntes Studioalbum "Trustfall" veröffentlicht, im Sommer will die Sängerin damit auf Tour gehen. Dabei wird sie auch von ihrer elfjährigen Tochter Willow und ihrem sechsjährigen Sohn Jameson begleitet werden – und zwar nicht nur als moralische Unterstützung für Mama. Zumindest Willow soll auf der Tour einen echten, bezahlten Job bekommen, sagte Pink in der Fernsehsendung "Today".

Was genau die Aufgaben des Mädchens sein werden, wollte Pink noch nicht verraten. Doch die Elfjährige soll wie eine Erwachsene angemessen bezahlt werden, nach Mindestlohn. "Wir mussten über den Mindestlohn gehen, der ist in jedem Bundesstaat anders", erklärte Pink. Die durch ein Bundesgesetz festgeschriebene Mindestgrenze in den USA beträgt 7,25 Dollar pro Stunde, die Bundesstaaten können aber den Mindestlohn auch anheben. Am höchsten liegt er derzeit in Washington, D.C. mit 16,10 Dollar pro Stunde.

Pink: Bei Gehaltsverhandlungen muss ihre Tochter noch lernen

Für ein elfjähriges Mädchen sicherlich viel Geld, dennoch hat Pink gemerkt, dass sie ihrer Tochter beibringen muss, in Zukunft bessere Gehaltsverhandlungen zu führen. "Ich sagte: Es sind etwa 22,50 Dollar pro Show, je nachdem, wie lange es dauert und ob ich überziehe. Und sie antwortete: Ich nehme 20 Dollar, das ist einfacher zu rechnen. Da habe ich mir gedacht: So verhandelt man sein Gehalt nicht", erzählte die 43-Jährige. Stattdessen hat sie den Betrag auf 25 Dollar aufgerundet – damit ließe sich schließlich auch ganz gut rechnen.

Pink beginnt ihre Tour im Juni mit Auftritten in Europa, in Deutschland sind Stopps in München, Köln und Hannover eingeplant. Ihre Tochter stößt dann in den USA dazu, wo am 26. Juli in Cincinatti das erste Konzert ansteht. Insgesamt soll die "Trustfall"-Tour bis März 2024 gehen. Es könnte sogar sein, dass Willow dabei einen Auftritt auf der Bühne bekommt – sie hat nämlich das Gesangstalent ihrer Mutter geerbt. 2018 nahmen sie gemeinsam einen Song für ein Cover-Album mit Stücken des Musicalfilms "Greatest Showman" auf. Damals war Willow erst sieben Jahre alt.

Quellen: "Today" / Website von Pink