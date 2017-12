Levina, wie haben Sie die vergangenen Tage verbracht?

Ich war zu Hause in London und habe entspannt. Nach dem Vorentscheid in Köln waren die vergangenen Tage die ersten ohne Termine. Die habe ich genutzt, um Zeit für mich zu haben, den Koffer auszupacken und solche Dinge. Heute Morgen hatte ich dann meinen ersten Termin seit dem ESC und war beim ARD-Morgenmagazin.

Sie haben nach dem Finale geweint. Was ging da in Ihnen vor?

Ich war traurig, klar. Ich hatte mir ein anderes Ergebnis erhofft und gewünscht. Das Weinen war nicht nur eine Reaktion auf den vorletzten Platz, sondern darauf, dass nach dem Auftritt der ganze Druck von einem abfällt. Ich hatte mich ja drei Monate mit Leib und Seele auf den ESC vorbereitet. Als es vorbei war, war das ein sehr emotionaler Moment.

Konnten Sie schlafen?

Wir haben im Hotel mit dem Team gefeiert. Das war unser letzter gemeinsamer Abend, da wollten wir uns voneinander verabschieden. Am Montag bin ich dann nach London geflogen, deshalb war die Nacht kurz.

Das klingt, als hätten Sie das schlechte Ergebnis verdrängt.

Nein, das glaube ich nicht. Verdrängen geht gar nicht. Aber es dauert seine Zeit, das zu verarbeiten. Es ist aber nicht so, dass ich total geknickt durchs Leben gehe. Ich möchte weiter Musik machen, habe ja auch gerade mein neues Album "Unexpected" veröffentlicht. Am 26. Mai erscheint meine neue Single "Stop right there". Ich glaube, da kommt noch was.



Nach dem Finale kam die britische Teilnehmerin Lucie Jones zu ihnen. Was hat sie gesagt?

Sie hat mich getröstet und mich mit Glitzerstaub beworfen. Das war sehr lieb und lustig von ihr. Hinter der Bühne habe ich dann auch noch mit dem Spanier Manel und Blanche aus Belgien gesprochen. Sie hat mich in den Arm genommen und mir gesagt, dass ich meine Sache gut gemacht hätte. Auch der österreichische Kandidat Nathan Trent kam zu mir.

Ann-Sophie, die beim ESC 2015 Letzte wurde, sagte in einem Interview, ein solches Ergebnis sei eine Erniedrigung. Empfinden Sie es auch so?

Nein, absolut nicht. Der ESC ist ein Wettbewerb, da kann es immer passieren, dass man hinten landet. Ich habe danach auch sehr viel positives Feedback erhalten. Sehr viele Leute haben mich angeschrieben und gesagt, dass sie das Ergebnis nicht verstehen und mir alles Gute gewünscht. Das war sehr schön.

Was glauben Sie selbst, warum die Platzierung am Ende so schlecht war?

Das ist schwierig zu sagen. Ich habe mich auf der Bühne sehr wohl gefühlt und habe mein Bestes gegeben. Auch im Team hat alles gepasst. Ich weiß es nicht.

Viele geben dem NDR die Schuld.

Ich suche die Schuld nicht bei anderen. Ich kann nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem NDR sehr gut war und wir uns im Team super verstanden haben. Ich habe mich sehr unterstützt gefühlt.

Würden Sie es noch einmal machen?

Ja, denn trotz des Ergebnisses war der ESC eine tolle Erfahrung für mich. Das gesamte Team hat mich sehr unterstützt, es war spannend, so viele Orte und Menschen kennenzulernen. Und auch Kiew war beeindruckend. Ich möchte das Positive aus diesen Erfahrungen herausholen.



Sind Sie mit dem Sieger, Salvador Sobral aus Portugal, einverstanden?

Sehr sogar. Ich hatte in Interviews davor gesagt, dass er zu meinen Favoriten gehört. Er hat mich sehr berührt, das war sehr emotional. Ein verdienter Sieg. Herzlichen Glückwunsch.



Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Ich bin sehr stolz auf mein Album, bei dem ich die Titel mit ausgewählt habe und an einigen Songs auch mitgeschrieben habe. Mit meinem Management werde ich jetzt die nächsten Termine planen. Ich werde auf jeden Fall weiter Musik machen. Ich lasse mich nicht unterkriegen.



Hinweis: Dieser Text war einer der meistgelesenen Artikel auf stern.de im Jahr 2017 - zum Jahresrückblick spielen wir die besten Artikel in loser Reihenfolge bis zum Ende des Jahres.