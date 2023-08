Teile Norddeutschlands versinken seit Tagen in Regen – die Veranstalter des Wacken Open Air mussten nun die Notbremse ziehen: Besucher wurden aufgefordert ihre Anreise zu verschieben. Das Festival sei aber nicht in Gefahr.

Die Veranstalter des Heavy-Metal Festivals in Wacken (Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein) bitten die Besucher, ihre Anreise zu verschieben.

Wegen des starken Regens der vergangenen Tage seien viele der für das Camping vorgesehenen Flächen nicht befahrbar – die Böden sind aufgeweicht. "Bitte stoppt eure Anreise und sucht da, wo ihr seid, einen geeigneten Warteplatz", hieß es am Sonntag.

Ersatzquartiere für Wacken-Besucher

Unter anderem wurde der Parkplatz Rot an der Autobahnabfahrt Hamburg-Volkspark für Camper geöffnet. Auch der Flugplatz Hungriger Wolf in Itzehoe steht als Ausweichquartier zur Verfügung. In den sozialen Netzwerken boten viele Menschen Privatflächen für die Musikfans an. Rund um das schleswig-holsteinisch Dorf bildeten sich am Sonntag kilometerlange Staus.

Auch wer das Festivalgelände bereits erreicht hat, steht vor Problemen. Die Fahrzeuge der Besucher müssen wegen der aufgeweichten Böden einzeln auf die Campingflächen gezogen werden.

Das Festival sei aber nicht in Gefahr, betonen die Veranstalter. "Gemeinsam schaffen wir das auch dieses Jahr." Auch die Polizei geht laut Norddeutschem Rundfunk davon aus, dass das Wacken Open Air stattfinden kann. Für die kommenden Tage ist in Schleswig-Holstein weiterhin teils starker Regen angekündigt.

Das Festival startet offiziell am Mittwoch, die Anreise findet traditionell bereits einige Tage vorher statt. Insgesamt wurden rund 85.000 Tickets verkauft. Das Wacken Open Air ist weltweit das größte Festival seiner Art.

Quellen: Wacken Open Air, Norddeutscher Rundfunk, Deutscher Wetterdienst, Nachrichtenagentur DPA