Zwei Jahre blieb es still in dem beschaulichen Dörfchen Wacken in Schleswig-Holstein. Die Corona-Pandemie verhinderte das Wacken Open Air 2020 und 2021. Doch in diesem Jahr gibt es endlich wieder Musik. 75.000 Fans fielen in der kleinen Gemeinde ein und feierten zu lauten Heavy-Metal-Klängen. Viele hatten sich zu diesem Anlass ordentlich herausgeputzt.

Am Donnerstag traten bereits die britischen Urgesteine von Judas Priest auf. Bis Samstag werden unter anderem Slipknot, Powerwolf, Hämatom, In Extremo, Lordi und Slime spielen. Einen besonderen Auftritt hat die Kölner Mundartband Höhner, die ihre Stimmungsschlager erstmals auf dem Heavy-Metal-Festival zum Besten geben wird. "Wir sind total trockengelegt gewesen", sagte Festivalveranstalter Thomas Jensen nach der langen Corona-Zwangspause. "Das Blut kommt irgendwie zurück in die Adern und es ist eigentlich egal, welche Band spielt."