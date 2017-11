Zadora, geboren 1954 in Hoboken, New Jersey, hatte schon als Kind ihre ersten Auftritte am Broadway. Als Schauspielerin erntete sie später vorwiegend negative Kritiken, als Sängerin aber landete sie mit Jermaine Jackson 1984 einen Nummer-eins-Hit: "When the Rain Begins to Fall" (Foto beim Videodreh). Zadora war in erster Ehe mit dem Geschäftsmann Meshulam Riklis verheirat, in zweiter mit dem Regisseur Jonathan Kaufer, mit dem sie 1997 Sohn Jordan bekam. 2006 ehelichte sie den Polizisten Michael Jeffries, der seither ihr Gatte ist.